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Турчак отправил в отставку правительство Республики Алтай - РИА Новости, 09.06.2025
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07:36 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/turchak-2021705183.html
Турчак отправил в отставку правительство Республики Алтай
Турчак отправил в отставку правительство Республики Алтай - РИА Новости, 09.06.2025
Турчак отправил в отставку правительство Республики Алтай
Глава Республики Алтай Андрей Турчак в понедельник подписал указ об отставке правительства региона, новый состав представит уже на этой неделе. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T07:36:00+03:00
2025-06-09T07:36:00+03:00
политика
республика алтай
россия
андрей турчак
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Глава Республики Алтай Андрей Турчак в понедельник подписал указ об отставке правительства региона, новый состав представит уже на этой неделе. "Подписал указ об отставке правительства Республики Алтай. С сегодняшнего дня весь кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности", - написал глава республики в своем Telegram-канале. Он пояснил, что по новым, принятым в апреле 2025 года положениям конституции республики, председатель правительства, его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами регионального парламента – Госсобрания. "Представлю будущий состав правительства уже на этой неделе. Депутатский корпус рассмотрит предложенные кандидатуры на сессии 24 июня", - сообщил Турчак. Ключевые изменения конституции региона коснулись разделения поста главы республики и председателя правительства. Турчак пояснял, что председатель правительства будет отвечать за текущую операционную деятельность, реализацию нацпроектов и республиканских программ. Глава Республики Алтай будет ответственен за вопросы стратегического развития региона, выполнения поручений президента и премьера РФ, а также представлять республику в отношениях с федеральными органами власти.
https://ria.ru/20250220/turchak-2000461877.html
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политика, республика алтай, россия, андрей турчак
Политика, Республика Алтай, Россия, Андрей Турчак
Турчак отправил в отставку правительство Республики Алтай

Турчак подписал указ об отставке правительства Республики Алтай

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Андрей Турчак. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Глава Республики Алтай Андрей Турчак в понедельник подписал указ об отставке правительства региона, новый состав представит уже на этой неделе.
"Подписал указ об отставке правительства Республики Алтай. С сегодняшнего дня весь кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Глава Республики Алтай Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Он пояснил, что по новым, принятым в апреле 2025 года положениям конституции республики, председатель правительства, его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами регионального парламента – Госсобрания.
"Представлю будущий состав правительства уже на этой неделе. Депутатский корпус рассмотрит предложенные кандидатуры на сессии 24 июня", - сообщил Турчак.
Ключевые изменения конституции региона коснулись разделения поста главы республики и председателя правительства. Турчак пояснял, что председатель правительства будет отвечать за текущую операционную деятельность, реализацию нацпроектов и республиканских программ. Глава Республики Алтай будет ответственен за вопросы стратегического развития региона, выполнения поручений президента и премьера РФ, а также представлять республику в отношениях с федеральными органами власти.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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