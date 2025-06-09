https://ria.ru/20250609/tunberg-2021702533.html

Тунберг обвинила Израиль в своем похищении

Тунберг обвинила Израиль в своем похищении - РИА Новости, 09.06.2025

Тунберг обвинила Израиль в своем похищении

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила Израиль или союзные ему силы в своем похищении и призвала к давлению на правительство Швеции с тем, чтобы... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T06:43:00+03:00

2025-06-09T06:43:00+03:00

2025-06-09T08:38:00+03:00

в мире

израиль

швеция

египет

грета тунберг

флотилия свободы

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила Израиль или союзные ему силы в своем похищении и призвала к давлению на правительство Швеции с тем, чтобы обеспечить ее освобождение. "Флотилия свободы", к которой относится судно "Мадлен", на борту которого Тунберг и другие волонтеры следовали с гуманитарной помощью в сектор Газа, опубликовала видеообращение шведской активистки на своем сайте. "Нас перехватили и похитили в международных водах израильские оккупационные силы или силы, которые поддерживают Израиль. Я призываю мою семью, друзей и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить меня и остальных как можно скорее", - заявила Тунберг в обращении. Ранее агентство Рейтер передавало, что израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", связь с судном была потеряна. МИД Израиля заявил, что судно "Мадлен" направилось к берегам Израиля, его пассажиры, как ожидается, вернутся в родные страны. Парусное судно "Мадлен", на котором находилась Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыл к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.

https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021697914.html

https://ria.ru/20250609/tunberg-2021694200.html

израиль

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пассажиры с судна "Мадлен" с Гретой Тунберг МИД Израиля заявил, что судно с Гретой Тунберг идет к берегам Израиля, все пассажиры вернутся в свои страны. 2025-06-09T06:43 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, израиль, швеция, египет, грета тунберг, флотилия свободы