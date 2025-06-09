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Израильские военные поднялись на борт судна с Гретой Туберг - РИА Новости, 09.06.2025
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03:49 09.06.2025 (обновлено: 15:59 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/tunberg-2021694200.html
Израильские военные поднялись на борт судна с Гретой Туберг
Израильские военные поднялись на борт судна с Гретой Туберг - РИА Новости, 09.06.2025
Израильские военные поднялись на борт судна с Гретой Туберг
Израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором шведская экоактивистка Грета Тунберг и другие волонтеры направлялись в сектор Газа, связь с... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T03:49:00+03:00
2025-06-09T15:59:00+03:00
в мире
израиль
грета тунберг
флотилия свободы
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором шведская экоактивистка Грета Тунберг и другие волонтеры направлялись в сектор Газа, связь с судном потеряна, передает агентство Рейтер со ссылкой на "Флотилию свободы", к которой относится судно. "Израильские военные "поднялись на борт" идущего в Газу гуманитарного судна "Мадлен". Связь с судном потеряна", — говорится в сообщении. В свою очередь, МИД Израиля сообщил на своей странице в соцсети Х, что ВМС приказывали судну изменить курс. Во "Флотилии свободы" заявили о "нападении" на судно в международных водах. К судну, как утверждается, приблизились беспилотники, которые обрызгали его неизвестным веществом белого цвета с раздражающим действием.В ночь на понедельник специальный докладчик Управления ООН по правам человека по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе заявила, что израильские катера подошли к направляющемуся к сектору Газа судну Греты Тунберг. Парусное судно "Мадлен", на котором находится Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, направлялся к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Израильская гостелерадиокомпания Kan отметила, что военные могут отбуксировать судно в порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
https://ria.ru/20250609/trevoga-2021689796.html
https://ria.ru/20250608/tunberg-2021644628.html
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в мире, израиль, грета тунберг, флотилия свободы
В мире, Израиль, Грета Тунберг, Флотилия Свободы
Израильские военные поднялись на борт судна с Гретой Туберг

Reuters: израильские военные поднялись на борт судна, на котором шла Тунберг

© Фото : Israel Foreign MinistryЭкоактивистка Грета Тунберг на борту судна "Мадлен"
Экоактивистка Грета Тунберг на борту судна Мадлен - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : Israel Foreign Ministry
Экоактивистка Грета Тунберг на борту судна "Мадлен"
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором шведская экоактивистка Грета Тунберг и другие волонтеры направлялись в сектор Газа, связь с судном потеряна, передает агентство Рейтер со ссылкой на "Флотилию свободы", к которой относится судно.
«
"Израильские военные "поднялись на борт" идущего в Газу гуманитарного судна "Мадлен". Связь с судном потеряна", — говорится в сообщении.
Грета Тунберг на судне Мадлен перед отправлением в Газу - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
СМИ: на плывущем в Газу судне с Тунберг на борту объявили тревогу
01:56
В свою очередь, МИД Израиля сообщил на своей странице в соцсети Х, что ВМС приказывали судну изменить курс.
Во "Флотилии свободы" заявили о "нападении" на судно в международных водах. К судну, как утверждается, приблизились беспилотники, которые обрызгали его неизвестным веществом белого цвета с раздражающим действием.
В ночь на понедельник специальный докладчик Управления ООН по правам человека по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе заявила, что израильские катера подошли к направляющемуся к сектору Газа судну Греты Тунберг.
Парусное судно "Мадлен", на котором находится Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, направлялся к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией.
Израильская гостелерадиокомпания Kan отметила, что военные могут отбуксировать судно в порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
Грета Тунберг перед посадкой на судно Мадлен - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Министр обороны Израиля приказал не пускать судно с Тунберг в сектор Газа
Вчера, 16:19
 
В миреИзраильГрета ТунбергФлотилия Свободы
 
 
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