Израильские военные поднялись на борт судна с Гретой Туберг
Reuters: израильские военные поднялись на борт судна, на котором шла Тунберг
© Фото : Israel Foreign MinistryЭкоактивистка Грета Тунберг на борту судна "Мадлен"
© Фото : Israel Foreign Ministry
Экоактивистка Грета Тунберг на борту судна "Мадлен"
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором шведская экоактивистка Грета Тунберг и другие волонтеры направлялись в сектор Газа, связь с судном потеряна, передает агентство Рейтер со ссылкой на "Флотилию свободы", к которой относится судно.
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"Израильские военные "поднялись на борт" идущего в Газу гуманитарного судна "Мадлен". Связь с судном потеряна", — говорится в сообщении.
Во "Флотилии свободы" заявили о "нападении" на судно в международных водах. К судну, как утверждается, приблизились беспилотники, которые обрызгали его неизвестным веществом белого цвета с раздражающим действием.
В ночь на понедельник специальный докладчик Управления ООН по правам человека по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе заявила, что израильские катера подошли к направляющемуся к сектору Газа судну Греты Тунберг.
Парусное судно "Мадлен", на котором находится Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, направлялся к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией.
Израильская гостелерадиокомпания Kan отметила, что военные могут отбуксировать судно в порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.