https://ria.ru/20250609/tunberg-2021694200.html

Израильские военные поднялись на борт судна с Гретой Туберг

Израильские военные поднялись на борт судна с Гретой Туберг - РИА Новости, 09.06.2025

Израильские военные поднялись на борт судна с Гретой Туберг

Израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором шведская экоактивистка Грета Тунберг и другие волонтеры направлялись в сектор Газа, связь с... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T03:49:00+03:00

2025-06-09T03:49:00+03:00

2025-06-09T15:59:00+03:00

в мире

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флотилия свободы

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором шведская экоактивистка Грета Тунберг и другие волонтеры направлялись в сектор Газа, связь с судном потеряна, передает агентство Рейтер со ссылкой на "Флотилию свободы", к которой относится судно. "Израильские военные "поднялись на борт" идущего в Газу гуманитарного судна "Мадлен". Связь с судном потеряна", — говорится в сообщении. В свою очередь, МИД Израиля сообщил на своей странице в соцсети Х, что ВМС приказывали судну изменить курс. Во "Флотилии свободы" заявили о "нападении" на судно в международных водах. К судну, как утверждается, приблизились беспилотники, которые обрызгали его неизвестным веществом белого цвета с раздражающим действием.В ночь на понедельник специальный докладчик Управления ООН по правам человека по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе заявила, что израильские катера подошли к направляющемуся к сектору Газа судну Греты Тунберг. Парусное судно "Мадлен", на котором находится Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, направлялся к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Израильская гостелерадиокомпания Kan отметила, что военные могут отбуксировать судно в порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.

https://ria.ru/20250609/trevoga-2021689796.html

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в мире, израиль, грета тунберг, флотилия свободы