https://ria.ru/20250609/tsb-2021898382.html

В ГД внесли проект о включении ЦБ в перечень получателей данных о населении

В ГД внесли проект о включении ЦБ в перечень получателей данных о населении - РИА Новости, 09.06.2025

В ГД внесли проект о включении ЦБ в перечень получателей данных о населении

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T22:53:00+03:00

2025-06-09T22:53:00+03:00

2025-06-09T22:53:00+03:00

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962776850_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_4b715d1cec40a5b41a326d659b146c28.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ разработан в целях обеспечения идентификации субъекта кредитной истории – физического лица в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) путем проверки информации, составляющей титульные части кредитной истории такого лица, а также поддержания актуальности информации о лицах, подлежащих идентификации и оценке. ЦБ сможет проверять информацию, составляющую титульные части кредитных историй физлиц, с использованием номера записи в федеральном регистре сведений о населении РФ для идентификации такого лица в ЦККИ. При этом для получения такого номера Банк России будет использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Для этого вносятся изменения в части обеспечения взаимодействия ЦБ с оператором государственной информационной системы формирования и ведения федерального регистра, содержащего сведения о населении РФ. Информация, составляющая титульные части кредитных историй, хранится в ЦККИ и включает: действующие и предыдущие фамилию, имя, отчество субъекта кредитной истории; данные паспорта гражданина РФ или иного удостоверяющего его личность документа; идентификационный номер налогоплательщика (если субъект его указал); страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (если субъект его указал). Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования. Отложенный срок вступления его в силу объясняется в пояснительной записке необходимостью проведения мероприятий по доработке соответствующих информационных систем Банка России и подготовке подзаконных нормативных правовых актов.

https://ria.ru/20250502/droppery-2014662997.html

https://ria.ru/20250213/stavka-1999146326.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, госдума рф