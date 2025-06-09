https://ria.ru/20250609/tramp-2021898705.html

Трамп заявил, что Китай годами обворовывал США

Трамп заявил, что Китай годами обворовывал США - РИА Новости, 09.06.2025

Трамп заявил, что Китай годами обворовывал США

Президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T22:55:00+03:00

2025-06-09T22:55:00+03:00

2025-06-09T22:55:00+03:00

китай

сша

лондон

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остаётся "непростым" партнёром для диалога. "Они сейчас там, я получаю только хорошие сигналы. Это ещё рано, но, думаю, когда вернусь, у меня будет первый звонок от них", — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на круглом столе, посвященном инвестициям в экономику США. Он подчеркнул, что Вашингтон стремится "открыть Китай". "Если этого не произойдёт — возможно, мы ничего не будем делать. Но если откроем, это будет замечательно и для Китая, и для всего мира", - указал глава государства. Трамп также заявил, что Китай годами "обворовывал США", а предыдущие президенты "не решались с этим бороться". Он напомнил, что ввёл пошлины против Китая еще в свой первый президентский срок. "Мы получили тогда сотни миллиардов долларов… И тогда же дефицит за месяц сократился вдвое. Все были в шоке, а я — нет", - сказал глава Белого дома.

https://ria.ru/20250414/tramp-2011063729.html

https://ria.ru/20250506/tramp-2015376203.html

китай

сша

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, сша, лондон, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт