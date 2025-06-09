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Трамп заявил, что Китай годами обворовывал США - РИА Новости, 09.06.2025
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22:55 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/tramp-2021898705.html
Трамп заявил, что Китай годами обворовывал США
Трамп заявил, что Китай годами обворовывал США - РИА Новости, 09.06.2025
Трамп заявил, что Китай годами обворовывал США
Президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T22:55:00+03:00
2025-06-09T22:55:00+03:00
китай
сша
лондон
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остаётся "непростым" партнёром для диалога. "Они сейчас там, я получаю только хорошие сигналы. Это ещё рано, но, думаю, когда вернусь, у меня будет первый звонок от них", — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на круглом столе, посвященном инвестициям в экономику США. Он подчеркнул, что Вашингтон стремится "открыть Китай". "Если этого не произойдёт — возможно, мы ничего не будем делать. Но если откроем, это будет замечательно и для Китая, и для всего мира", - указал глава государства. Трамп также заявил, что Китай годами "обворовывал США", а предыдущие президенты "не решались с этим бороться". Он напомнил, что ввёл пошлины против Китая еще в свой первый президентский срок. "Мы получили тогда сотни миллиардов долларов… И тогда же дефицит за месяц сократился вдвое. Все были в шоке, а я — нет", - сказал глава Белого дома.
https://ria.ru/20250414/tramp-2011063729.html
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китай, сша, лондон, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Лондон, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что Китай годами обворовывал США

Трамп: Китай годами обворовывал США, а президенты не решались с этим бороться

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остаётся "непростым" партнёром для диалога.
"Они сейчас там, я получаю только хорошие сигналы. Это ещё рано, но, думаю, когда вернусь, у меня будет первый звонок от них", — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на круглом столе, посвященном инвестициям в экономику США.
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Он подчеркнул, что Вашингтон стремится "открыть Китай".
«
"Если этого не произойдёт — возможно, мы ничего не будем делать. Но если откроем, это будет замечательно и для Китая, и для всего мира", - указал глава государства.
Трамп также заявил, что Китай годами "обворовывал США", а предыдущие президенты "не решались с этим бороться". Он напомнил, что ввёл пошлины против Китая еще в свой первый президентский срок.
"Мы получили тогда сотни миллиардов долларов… И тогда же дефицит за месяц сократился вдвое. Все были в шоке, а я — нет", - сказал глава Белого дома.
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