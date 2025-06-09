Рейтинг@Mail.ru
Трамп готов поддержать арест губернатора Калифорнии - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/tramp-2021885063.html
Трамп готов поддержать арест губернатора Калифорнии
Трамп готов поддержать арест губернатора Калифорнии - РИА Новости, 09.06.2025
Трамп готов поддержать арест губернатора Калифорнии
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы арест губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, поскольку считает его ответственным за обострение обстановки в РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:44:00+03:00
2025-06-09T20:44:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
калифорния
дональд трамп
гэвин ньюсом
протесты в калифорнии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149999/57/1499995783_0:259:3788:2389_1920x0_80_0_0_2e828038959960edc16e551eaa75d7b9.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы арест губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, поскольку считает его ответственным за обострение обстановки в Лос-Анджелесе. "Я бы арестовал его, будь я (куратором по вопросам обеспечения безопасности границ США - ред.) Томом Хоманом. Думаю, это отличная идея. Гэвин (Ньюсом - ред.) любит привлекать к себе внимание… Он провалил свою работу. Он мне симпатичен, но он крайне некомпетентен — и все это знают", — сказал журналистам Трамп, отреагировав таким образом на вызов, который Ньюсом публично бросил Хоману, предложив ему себя арестовать. По словам президента США, беспорядки в Лос-Анджелесе устроили профессиональные провокаторы и мятежники, которых следует посадить в тюрьму. "Они плохие люди", — добавил он. Трамп не стал отвечать, рассматривает ли он возможность задействовать закон о мятеже. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между Белым домом и руководством штата.
https://ria.ru/20250609/tramp-2021872753.html
https://ria.ru/20250609/vlasti-2021862123.html
лос-анджелес
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149999/57/1499995783_129:0:3657:2646_1920x0_80_0_0_35f0ac8d576c2cf1ebf4b05a6c1dfa9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Протесты в Калифорнии
Трамп готов поддержать арест губернатора Калифорнии

Трамп заявил, что поддержал бы арест губернатора Калифорнии Ньюсома

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы арест губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, поскольку считает его ответственным за обострение обстановки в Лос-Анджелесе.
«
"Я бы арестовал его, будь я (куратором по вопросам обеспечения безопасности границ США - ред.) Томом Хоманом. Думаю, это отличная идея. Гэвин (Ньюсом - ред.) любит привлекать к себе внимание… Он провалил свою работу. Он мне симпатичен, но он крайне некомпетентен — и все это знают", — сказал журналистам Трамп, отреагировав таким образом на вызов, который Ньюсом публично бросил Хоману, предложив ему себя арестовать.
Столкновения протестующих и полиции в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен
Вчера, 19:27
По словам президента США, беспорядки в Лос-Анджелесе устроили профессиональные провокаторы и мятежники, которых следует посадить в тюрьму. "Они плохие люди", — добавил он.
Трамп не стал отвечать, рассматривает ли он возможность задействовать закон о мятеже.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между Белым домом и руководством штата.
Поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Власти Лос-Анджелеса заявили, что ситуация в городе нормализовалась
Вчера, 18:43
 
В миреЛос-АнджелесСШАКалифорнияДональд ТрампГэвин НьюсомПротесты в Калифорнии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала