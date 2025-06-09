https://ria.ru/20250609/tramp-2021885063.html

Трамп готов поддержать арест губернатора Калифорнии

Трамп готов поддержать арест губернатора Калифорнии - РИА Новости, 09.06.2025

Трамп готов поддержать арест губернатора Калифорнии

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы арест губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, поскольку считает его ответственным за обострение обстановки в РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:44:00+03:00

2025-06-09T20:44:00+03:00

2025-06-09T20:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы арест губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, поскольку считает его ответственным за обострение обстановки в Лос-Анджелесе. "Я бы арестовал его, будь я (куратором по вопросам обеспечения безопасности границ США - ред.) Томом Хоманом. Думаю, это отличная идея. Гэвин (Ньюсом - ред.) любит привлекать к себе внимание… Он провалил свою работу. Он мне симпатичен, но он крайне некомпетентен — и все это знают", — сказал журналистам Трамп, отреагировав таким образом на вызов, который Ньюсом публично бросил Хоману, предложив ему себя арестовать. По словам президента США, беспорядки в Лос-Анджелесе устроили профессиональные провокаторы и мятежники, которых следует посадить в тюрьму. "Они плохие люди", — добавил он. Трамп не стал отвечать, рассматривает ли он возможность задействовать закон о мятеже. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между Белым домом и руководством штата.

https://ria.ru/20250609/tramp-2021872753.html

https://ria.ru/20250609/vlasti-2021862123.html

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Наталья Макарова

в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом, протесты в калифорнии