Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен
Трамп: если бы не Нацгвардия, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли
© AP Photo / Jae C. HongСтолкновения протестующих и полиции в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
Столкновения протестующих и полиции в Лос-Анджелесе
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ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен, если бы не ввели Национальную гвардию для подавления беспорядков, заявил президент Дональд Трамп.
"Мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли", — написал он в соцсети.
Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. Он сказал, что они должны "поблагодарить президента Трампа", вместо того чтобы утверждать, будто федеральная помощь не требовалась.
"Они лгут жителям Калифорнии и всей Америки, называя это "мирными протестами". Один взгляд на фотографии и видео с насилием и разрушениями говорит сам за себя", — добавил президент.
Ранее в округе Лос-Анджелес заявили, что решение о вводе Нацгвардии было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между Белым домом и руководством штата.
Протесты в Калифорнии
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
- В город направлены войска Национальной гвардии. Там уже находится 300 военнослужащих и готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.
- Губернатор пообещал подать в суд на Трампа.
- Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством.
- В Калифорнии задержали более 80 человек.
- Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.