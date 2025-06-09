https://ria.ru/20250609/tramp-2021872753.html

Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен

Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен - РИА Новости, 09.06.2025

Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен

Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен, если бы не ввели Национальную гвардию для подавления беспорядков, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:27:00+03:00

2025-06-09T19:27:00+03:00

2025-06-09T20:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен, если бы не ввели Национальную гвардию для подавления беспорядков, заявил президент Дональд Трамп. "Мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли", — написал он в соцсети. Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. Он сказал, что они должны "поблагодарить президента Трампа", вместо того чтобы утверждать, будто федеральная помощь не требовалась. "Они лгут жителям Калифорнии и всей Америки, называя это "мирными протестами". Один взгляд на фотографии и видео с насилием и разрушениями говорит сам за себя", — добавил президент.Ранее в округе Лос-Анджелес заявили, что решение о вводе Нацгвардии было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между Белым домом и руководством штата. Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250609/protesty-2021770358.html

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в мире, лос-анджелес, калифорния, сша, дональд трамп, гэвин ньюсом, протесты в калифорнии