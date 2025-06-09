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Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен - РИА Новости, 09.06.2025
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19:27 09.06.2025 (обновлено: 20:12 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/tramp-2021872753.html
Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен
Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен - РИА Новости, 09.06.2025
Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен
Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен, если бы не ввели Национальную гвардию для подавления беспорядков, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:27:00+03:00
2025-06-09T20:12:00+03:00
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гэвин ньюсом
протесты в калифорнии
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ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен, если бы не ввели Национальную гвардию для подавления беспорядков, заявил президент Дональд Трамп. "Мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли", — написал он в соцсети. Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. Он сказал, что они должны "поблагодарить президента Трампа", вместо того чтобы утверждать, будто федеральная помощь не требовалась. "Они лгут жителям Калифорнии и всей Америки, называя это "мирными протестами". Один взгляд на фотографии и видео с насилием и разрушениями говорит сам за себя", — добавил президент.Ранее в округе Лос-Анджелес заявили, что решение о вводе Нацгвардии было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между Белым домом и руководством штата. Протесты в Калифорнии
https://ria.ru/20250609/protesty-2021770358.html
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в мире, лос-анджелес, калифорния, сша, дональд трамп, гэвин ньюсом, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, США, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Протесты в Калифорнии
Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен

Трамп: если бы не Нацгвардия, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли

© AP Photo / Jae C. HongСтолкновения протестующих и полиции в Лос-Анджелесе
Столкновения протестующих и полиции в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Столкновения протестующих и полиции в Лос-Анджелесе
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ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен, если бы не ввели Национальную гвардию для подавления беспорядков, заявил президент Дональд Трамп.
"Мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли", — написал он в соцсети.
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Полиция Лос-Анджелеса сообщила о мародерстве на фоне протестов
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Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. Он сказал, что они должны "поблагодарить президента Трампа", вместо того чтобы утверждать, будто федеральная помощь не требовалась.
"Они лгут жителям Калифорнии и всей Америки, называя это "мирными протестами". Один взгляд на фотографии и видео с насилием и разрушениями говорит сам за себя", — добавил президент.
Ранее в округе Лос-Анджелес заявили, что решение о вводе Нацгвардии было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между Белым домом и руководством штата.

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
  • В город направлены войска Национальной гвардии. Там уже находится 300 военнослужащих и готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев.

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.

  • Губернатор пообещал подать в суд на Трампа.
  • Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством.
  • В Калифорнии задержали более 80 человек.
  • Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.
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Вчера, 18:43
 
В миреЛос-АнджелесКалифорнияСШАДональд ТрампГэвин НьюсомПротесты в Калифорнии
 
 
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