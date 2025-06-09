https://ria.ru/20250609/tramp-2021830113.html

Трамп приказал немедленно задержать протестующих в масках

Трамп приказал немедленно задержать протестующих в масках - РИА Новости, 09.06.2025

Трамп приказал немедленно задержать протестующих в масках

Президент США Дональд Трамп призвал немедленно задержать людей, носящих маски, на фоне протестов в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:22:00+03:00

2025-06-09T16:22:00+03:00

2025-06-09T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал немедленно задержать людей, носящих маски, на фоне протестов в Лос-Анджелесе. Ранее Трамп на фоне протестов в городе заявил, что на акциях в стране будет запрещено носить маски. "Немедленно задержите людей в масках!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Ранее рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что на фоне протестов в Лос-Анджелес будут введены силы Нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.

https://ria.ru/20250608/ssha-2021667406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лос-анджелес, сша, дональд трамп