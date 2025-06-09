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Трамп приказал немедленно задержать протестующих в масках - РИА Новости, 09.06.2025
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16:22 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/tramp-2021830113.html
Трамп приказал немедленно задержать протестующих в масках
Трамп приказал немедленно задержать протестующих в масках - РИА Новости, 09.06.2025
Трамп приказал немедленно задержать протестующих в масках
Президент США Дональд Трамп призвал немедленно задержать людей, носящих маски, на фоне протестов в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал немедленно задержать людей, носящих маски, на фоне протестов в Лос-Анджелесе. Ранее Трамп на фоне протестов в городе заявил, что на акциях в стране будет запрещено носить маски. "Немедленно задержите людей в масках!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Ранее рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что на фоне протестов в Лос-Анджелес будут введены силы Нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.
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в мире, лос-анджелес, сша, дональд трамп
В мире, Лос-Анджелес, США, Дональд Трамп
Трамп приказал немедленно задержать протестующих в масках

Трамп на фоне протестов в Лос-Анджелесе приказал срочно задержать людей в масках

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuПолиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе
Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал немедленно задержать людей, носящих маски, на фоне протестов в Лос-Анджелесе.
Ранее Трамп на фоне протестов в городе заявил, что на акциях в стране будет запрещено носить маски.
«
"Немедленно задержите людей в масках!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Ранее рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что на фоне протестов в Лос-Анджелес будут введены силы Нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.
Протесты в США после арестов нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Армия США подтвердила размещение сил Нацгвардии в Лос-Анджелесе
8 июня, 20:34
 
В миреЛос-АнджелесСШАДональд Трамп
 
 
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