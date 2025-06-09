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Запад ждет от Трампа более решительной позиции по Украине, сообщает FT - РИА Новости, 09.06.2025
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10:14 09.06.2025 (обновлено: 10:42 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/tramp-2021722222.html
Запад ждет от Трампа более решительной позиции по Украине, сообщает FT
Запад ждет от Трампа более решительной позиции по Украине, сообщает FT - РИА Новости, 09.06.2025
Запад ждет от Трампа более решительной позиции по Украине, сообщает FT
Западные чиновники ожидают, что президент США Дональд Трамп займет более решительную позицию относительно поддержки Украины на июньском саммите "Большой... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:14:00+03:00
2025-06-09T10:42:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
россия
дональд трамп
марко рубио
g7
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Западные чиновники ожидают, что президент США Дональд Трамп займет более решительную позицию относительно поддержки Украины на июньском саммите "Большой семерки" (G7), сообщает британская газета Financial Times. Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. "Западные чиновники считают, что предстоящий саммит лидеров G7 в Канаде... может стать для Трампа возможностью занять более решительную позицию в отношении (украинского - ред.) конфликта после недель колебаний по поводу поддержки Украины Соединенными Штатами", - говорится в публикации издания. Трамп 18 апреля не исключил, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную помощь, если усилия по урегулированию украинского конфликта на увенчаются успехом. Он также не стал напрямую отвечать на вопрос о возможности полного выхода Вашингтона из переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. Портал Axios 19 апреля сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио на встрече по Украине в Париже донес до европейских чиновников, что терпение Трампа иссякает и вскоре он может заявить о выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021453537.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, марко рубио, g7
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп, Марко Рубио, G7
Запад ждет от Трампа более решительной позиции по Украине, сообщает FT

FT: Запад ждет от Трампа более решительной позиции по Украине на саммите G7

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Западные чиновники ожидают, что президент США Дональд Трамп займет более решительную позицию относительно поддержки Украины на июньском саммите "Большой семерки" (G7), сообщает британская газета Financial Times.
Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
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"Западные чиновники считают, что предстоящий саммит лидеров G7 в Канаде... может стать для Трампа возможностью занять более решительную позицию в отношении (украинского - ред.) конфликта после недель колебаний по поводу поддержки Украины Соединенными Штатами", - говорится в публикации издания.
Трамп 18 апреля не исключил, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную помощь, если усилия по урегулированию украинского конфликта на увенчаются успехом. Он также не стал напрямую отвечать на вопрос о возможности полного выхода Вашингтона из переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине.
Портал Axios 19 апреля сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио на встрече по Украине в Париже донес до европейских чиновников, что терпение Трампа иссякает и вскоре он может заявить о выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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В миреУкраинаВашингтон (штат)РоссияДональд ТрампМарко РубиоG7
 
 
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