https://ria.ru/20250609/tramp-2021699714.html

Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии платят за участие в акциях

Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии платят за участие в акциях - РИА Новости, 09.06.2025

Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии платят за участие в акциях

Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии против миграционной политики властей платят за участие в акциях. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T05:50:00+03:00

2025-06-09T05:50:00+03:00

2025-06-09T10:33:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии против миграционной политики властей платят за участие в акциях. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. "Это не протестующие - это дебоширы и мятежники, оплачиваемые мятежники", - написал Трамп на своей странице в соцсети Х. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* Запрещенное в России экстремистское движение

https://ria.ru/20250609/tramp-2021699557.html

https://ria.ru/20250609/protesty-2021696394.html

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в мире, калифорния, сша, лос-анджелес, дональд трамп, гэвин ньюсом, протесты в калифорнии