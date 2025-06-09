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Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии платят за участие в акциях - РИА Новости, 09.06.2025
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05:50 09.06.2025 (обновлено: 10:33 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/tramp-2021699714.html
Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии платят за участие в акциях
Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии платят за участие в акциях - РИА Новости, 09.06.2025
Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии платят за участие в акциях
Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии против миграционной политики властей платят за участие в акциях. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:50:00+03:00
2025-06-09T10:33:00+03:00
в мире
калифорния
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лос-анджелес
дональд трамп
гэвин ньюсом
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии против миграционной политики властей платят за участие в акциях. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. "Это не протестующие - это дебоширы и мятежники, оплачиваемые мятежники", - написал Трамп на своей странице в соцсети Х. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* Запрещенное в России экстремистское движение
https://ria.ru/20250609/tramp-2021699557.html
https://ria.ru/20250609/protesty-2021696394.html
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в мире, калифорния, сша, лос-анджелес, дональд трамп, гэвин ньюсом, протесты в калифорнии
В мире, Калифорния, США, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Протесты в Калифорнии
Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии платят за участие в акциях

Трамп: протестующим в Калифорнии платят за участие в акциях

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии против миграционной политики властей платят за участие в акциях.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.
Президент США Дональд Трамп перед встречей с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Трамп призвал власти Калифорнии извиниться за ужасную работу
05:47
"Это не протестующие - это дебоширы и мятежники, оплачиваемые мятежники", - написал Трамп на своей странице в соцсети Х.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
* Запрещенное в России экстремистское движение
Двое полицейских ранены в ходе протестов против миграционной политики Трампа - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Двое полицейских были ранены в ходе протестов в Лос-Анджелесе
04:57
 
В миреКалифорнияСШАЛос-АнджелесДональд ТрампГэвин НьюсомПротесты в Калифорнии
 
 
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