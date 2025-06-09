https://ria.ru/20250609/tramp-2021699557.html

Трамп призвал власти Калифорнии извиниться за ужасную работу

Трамп призвал власти Калифорнии извиниться за ужасную работу - РИА Новости, 09.06.2025

Трамп призвал власти Калифорнии извиниться за ужасную работу

Президент США Дональд Трамп призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс принести извинения за ужасную работу на своих постах,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T05:47:00+03:00

2025-06-09T05:47:00+03:00

2025-06-09T10:33:00+03:00

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сша

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протесты в калифорнии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс принести извинения за ужасную работу на своих постах, к их провалам он отнес продолжающиеся протесты в Лос-Анджелесе. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. "Губернатор Гэвин… и "мэр" Басс должны извиниться перед народом Лос-Анджелеса за абсолютно ужасную работу, которую они проделали. Это теперь включает и продолжающиеся протесты в Лос-Анджелесе", - написал Трамп на своей странице в соцсети Х. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* Запрещенное в России экстремистское движение

https://ria.ru/20250609/kaliforniya-2021692233.html

https://ria.ru/20250609/kaliforniya-2021692042.html

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в мире, калифорния, лос-анджелес, сша, дональд трамп, гэвин ньюсом, протесты в калифорнии