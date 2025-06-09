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Американцы поддерживают иммиграционную политику Трампа, сообщил CBS - РИА Новости, 09.06.2025
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03:57 09.06.2025 (обновлено: 10:33 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/tramp-2021694636.html
Американцы поддерживают иммиграционную политику Трампа, сообщил CBS
Американцы поддерживают иммиграционную политику Трампа, сообщил CBS - РИА Новости, 09.06.2025
Американцы поддерживают иммиграционную политику Трампа, сообщил CBS
Иммиграционная политика, проводимая администрацией президента США Дональда Трампа, находит поддержку среди американцев, однако существуют разногласия... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T03:57:00+03:00
2025-06-09T10:33:00+03:00
в мире
сша
лос-анджелес
дональд трамп
протесты в калифорнии
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Иммиграционная политика, проводимая администрацией президента США Дональда Трампа, находит поддержку среди американцев, однако существуют разногласия относительно количества и причин депортаций, следует из опроса, проведенного телеканалом CBS. "(Иммиграционная политика - ред.) по-прежнему пользуется широкой поддержкой со стороны республиканцев, но взгляды на нее также во многом были обусловлены различными точками зрения на то, кого и в каком количестве следует депортировать", - сообщает телеканал, представив инфографику, из которой следует, что 54% респондентов одобряет действия администрации Трампа. Большинство уверены в том, что власти депортируют именно тех, кто действительно является опасными преступниками. Однако эту точку зрения не разделяет 47% опрошенных, считающих, что под депортации попадают те, кто преступниками не является. Кроме того, половина респондентов отметила, что количество депортированных значительно превышает их ожидания. И подавляющее большинство (63%) выступают за соблюдение законности и предоставление потенциальным депортируемым возможности защитить свои права в суде. Опрос был проведен компанией CBS News совместно с YouGov с 4 по 6 июня 2025 года. В нем приняли участие 2428 взрослых американцев. Все результаты были получены до начала протестов против миграционной политики Трампа в Лос-Анджелесе. Допустимая погрешность исследования составляет 2,4 процентных пункта.
https://ria.ru/20250603/trump-2020658429.html
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в мире, сша, лос-анджелес, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, США, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Американцы поддерживают иммиграционную политику Трампа, сообщил CBS

CBS: американцы поддерживают иммиграционную политику Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Иммиграционная политика, проводимая администрацией президента США Дональда Трампа, находит поддержку среди американцев, однако существуют разногласия относительно количества и причин депортаций, следует из опроса, проведенного телеканалом CBS.
"(Иммиграционная политика - ред.) по-прежнему пользуется широкой поддержкой со стороны республиканцев, но взгляды на нее также во многом были обусловлены различными точками зрения на то, кого и в каком количестве следует депортировать", - сообщает телеканал, представив инфографику, из которой следует, что 54% респондентов одобряет действия администрации Трампа.
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Большинство уверены в том, что власти депортируют именно тех, кто действительно является опасными преступниками. Однако эту точку зрения не разделяет 47% опрошенных, считающих, что под депортации попадают те, кто преступниками не является.
Кроме того, половина респондентов отметила, что количество депортированных значительно превышает их ожидания. И подавляющее большинство (63%) выступают за соблюдение законности и предоставление потенциальным депортируемым возможности защитить свои права в суде.
Опрос был проведен компанией CBS News совместно с YouGov с 4 по 6 июня 2025 года. В нем приняли участие 2428 взрослых американцев. Все результаты были получены до начала протестов против миграционной политики Трампа в Лос-Анджелесе. Допустимая погрешность исследования составляет 2,4 процентных пункта.
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В миреСШАЛос-АнджелесДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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