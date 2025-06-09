https://ria.ru/20250609/tpp-2021856559.html

ТПП РФ: надо использовать опыт Белоруссии для роста доверия к своим товарам

ТПП РФ: надо использовать опыт Белоруссии для роста доверия к своим товарам - РИА Новости, 09.06.2025

ТПП РФ: надо использовать опыт Белоруссии для роста доверия к своим товарам

России надо взять на вооружение опыт Белоруссии в вопросе повышения доверия к продуктам собственного производства, для этого следует объединить усилия бизнеса,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:24:00+03:00

2025-06-09T18:24:00+03:00

2025-06-09T18:24:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. России надо взять на вооружение опыт Белоруссии в вопросе повышения доверия к продуктам собственного производства, для этого следует объединить усилия бизнеса, власти и общества, важной частью стратегии должно стать создание в ритейле российской полки или специальных зон продвижения отечественных товаров, заявила РИА Новости вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова. "Опыт соседней Белоруссии показывает, как можно кардинально изменить отношение общества к своим товарам. Потребитель в этой стране воспринимает местные продукты как само собой разумеющееся – будь то колбаса, обувь или сумки. У белорусов сформировано культурное доверие к своему производству. Это не результат случайного решения, а итог целенаправленной политики государства, торговых сетей и производителей", – сказала она. Именно такой путь предстоит пройти в России, считает она. "Для этого необходимо объединить усилия бизнеса, власти и общества, чтобы донести простую, но важную мысль: российский товар может быть не только хорошим, но и лучшим", - отметила Дыбова. Первый шаг, напомнила она, уже сделан – это национальный режим в закупках, например, всем крупным госкорпорациям теперь предписано закупать минимум 25% продукции от российских поставщиков. "Но он бессилен без изменения отношения потребителя. Для этого нужна масштабная просветительская работа, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие системы сертификации и качества, а также постоянное участие всех участников рынка - от производителя до ритейлера", – подчеркнула вице-президент ТПП РФ. Она добавила, что российские бренды сегодня сталкиваются с рядом проблем: от недостатка узнаваемости до нехватки маркетингового бюджета, если они попытаются выходить на рынок в одиночку, это "обойдётся в миллиарды рублей, и шансы на успех будут минимальны". "Именно поэтому идея создания в ритейле – магазинах, супермаркетах - российской полки или специальных зон продвижения отечественных товаров становится не просто рекламной акцией, а важной частью стратегии формирования нового потребительского поведения", – заключила она.

https://ria.ru/20250605/zabaykale-2021064100.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , торгово-промышленная палата рф, елена дыбова, россия, белоруссия