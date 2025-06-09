https://ria.ru/20250609/telekanal-2021693718.html

СМИ: телеканал ABC отстранил журналиста за критику Белого дома

СМИ: телеканал ABC отстранил журналиста за критику Белого дома - РИА Новости, 09.06.2025

СМИ: телеканал ABC отстранил журналиста за критику Белого дома

Американский телеканал ABC отстранил своего корреспондента Терри Морана за критику Белого дома в соцсетях, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T03:40:00+03:00

2025-06-09T03:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Американский телеканал ABC отстранил своего корреспондента Терри Морана за критику Белого дома в соцсетях, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление канала. "(Моран - ред.) был отстранен в ожидании дальнейшей проверки. ABC ​​выступает за беспристрастность в своем новостном освещении и не одобряет субъективные личные нападки на других. Пост не отражает точку зрения ABC и нарушает наши стандарты", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на телеканал. Речь идет о посте, который Моран разместил в соцсети X в ночь с субботы на воскресенье. В нем он назвал президента США Дональда Трампа и заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера "ненавистниками мирового уровня". Пост был впоследствии удален. Миллер в ответ назвал высказывание журналиста "истеричным припадком". "Десятилетиями привилегированные ведущие и репортеры, рассказывая о нашем обществе и выполняя функцию гейткиперов, на деле являются радикалами, принявшими позу журналиста. Терри снял маску", - написал Миллер в соцсети X. Вместе с тем Моран 29 апреля брал интервью у Трампа по случаю первых 100 дней второго президентского срока. Тогда президенту не понравились некоторые из вопросов. В разгар интервью американский лидер заявил Морану, что выбрал его, потому что, "честно говоря, я никогда о тебе не слышал", а также назвал возможность взять у него интервью "прорывом" для журналистской карьеры. В 2024 году канал ABC, принадлежащий корпорации "Дисней", согласился выплатить Трампу 16 миллионов долларов за урегулирование иска. Претензии Трампа были вызваны высказываниями другого ведущего канала.

https://ria.ru/20250222/tramp-2000947481.html

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сша, дональд трамп, стивен миллер, в мире, технологии