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Мединский: Москва предложила Киеву в ответ передать тела российских военных
Мединский: Москва предложила Киеву в ответ передать тела российских военных - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский: Москва предложила Киеву в ответ передать тела российских военных
Россия предложила Украине в ответ на возвращение тел военнослужащих ВСУ передать тела российских военных, если они у нее есть, видимо, им нечего вернуть, заявил РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:39:00+03:00
2025-06-09T18:39:00+03:00
2025-06-09T19:10:00+03:00
москва
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия предложила Украине в ответ на возвращение тел военнослужащих ВСУ передать тела российских военных, если они у нее есть, видимо, им нечего вернуть, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский."Это несколько поездов с холодильниками. Часть из этих 6 тысяч... уже находятся на границе с Украиной. И они отказываются сегодня их принимать. Почему?.. Мы предложили, чтобы прямо в наши вагоны и в наши рефрижераторы - загрузите, если у вас есть, тела погибших наших - чтобы мы похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.Как сообщил ранее в своем Telegram-канале Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ не состоялась.
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Мединский: Москва предложила Киеву в ответ передать тела российских военных
Мединский: Москва предложила Киеву передать тела военных РФ, если они есть