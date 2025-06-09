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Мединский: Москва предложила Киеву в ответ передать тела российских военных - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:39 09.06.2025 (обновлено: 19:10 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/tela-2021860750.html
Мединский: Москва предложила Киеву в ответ передать тела российских военных
Мединский: Москва предложила Киеву в ответ передать тела российских военных - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский: Москва предложила Киеву в ответ передать тела российских военных
Россия предложила Украине в ответ на возвращение тел военнослужащих ВСУ передать тела российских военных, если они у нее есть, видимо, им нечего вернуть, заявил РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:39:00+03:00
2025-06-09T19:10:00+03:00
москва
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
киев
россия
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир мединский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия предложила Украине в ответ на возвращение тел военнослужащих ВСУ передать тела российских военных, если они у нее есть, видимо, им нечего вернуть, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский."Это несколько поездов с холодильниками. Часть из этих 6 тысяч... уже находятся на границе с Украиной. И они отказываются сегодня их принимать. Почему?.. Мы предложили, чтобы прямо в наши вагоны и в наши рефрижераторы - загрузите, если у вас есть, тела погибших наших - чтобы мы похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.Как сообщил ранее в своем Telegram-канале Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ не состоялась.
https://ria.ru/20250609/rossija-2021863704.html
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москва, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, киев, россия, в мире, украина, владимир мединский, вооруженные силы украины
Москва, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Киев, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Мединский: Москва предложила Киеву в ответ передать тела российских военных

Мединский: Москва предложила Киеву передать тела военных РФ, если они есть

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия предложила Украине в ответ на возвращение тел военнослужащих ВСУ передать тела российских военных, если они у нее есть, видимо, им нечего вернуть, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский.
"Это несколько поездов с холодильниками. Часть из этих 6 тысяч... уже находятся на границе с Украиной. И они отказываются сегодня их принимать. Почему?.. Мы предложили, чтобы прямо в наши вагоны и в наши рефрижераторы - загрузите, если у вас есть, тела погибших наших - чтобы мы похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ не состоялась.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеКиевРоссияВ миреУкраинаВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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