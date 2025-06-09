https://ria.ru/20250609/tela-2021766498.html

Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел военных

Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел военных - РИА Новости, 09.06.2025

Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел военных

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел и обмена пленными. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:51:00+03:00

2025-06-09T12:51:00+03:00

2025-06-09T14:40:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел и обмена пленными."Мы видели с вами и слышали сто разных отговорок, оправданий (со стороны Киева о причине отказа принять тела. — Прим. ред.) и так далее. Вряд ли их можно счесть какими-то правдоподобными", — сказал он.Ключевые заявления:Срыв Украиной передачи тел погибших солдат ВСУ

https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html

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