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ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты
ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты - РИА Новости, 09.06.2025
ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты
Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:26:00+03:00
2025-06-09T13:26:00+03:00
2025-06-09T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщило Минобороны.Главное:
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россия, вооруженные силы украины, ровненская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ровненская область, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты
ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в Дубно в Ровненской области