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ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты

ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты - РИА Новости, 09.06.2025

ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты

Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:26:00+03:00

2025-06-09T13:26:00+03:00

2025-06-09T14:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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ровненская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщило Минобороны.Главное:

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2025

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россия, вооруженные силы украины, ровненская область, вооруженные силы рф