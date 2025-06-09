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ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 09.06.2025 (обновлено: 14:23 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/svo-2021776533.html
ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты
ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты - РИА Новости, 09.06.2025
ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты
Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:26:00+03:00
2025-06-09T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ровненская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщило Минобороны.Главное:
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россия, вооруженные силы украины, ровненская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ровненская область, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты

ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в Дубно в Ровненской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщило Минобороны.
Главное:
  • Массированный удар нанесли ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования;
  • целью стал один из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно в Ровенской области;
  • это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныРовненская областьВооруженные силы РФ
 
 
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