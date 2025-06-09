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Оборудование для ремонта техники отправили из Астраханской области на СВО
Оборудование для ремонта техники отправили из Астраханской области на СВО - РИА Новости, 09.06.2025
Оборудование для ремонта техники отправили из Астраханской области на СВО
Оборудование для ремонта боевой техники, средства радиоэлектронной борьбы и защитные сети от дронов отправили из Астраханской области на СВО, сообщает... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:38:00+03:00
2025-06-09T12:38:00+03:00
2025-06-09T12:38:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Оборудование для ремонта боевой техники, средства радиоэлектронной борьбы и защитные сети от дронов отправили из Астраханской области на СВО, сообщает администрация губернатора региона. "По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина бойцам 591-го Астраханского отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона и 291-го гвардейского мотострелкового полка доставили специализированное оснащение – стенд для настройки топливных насосов высокого давления мощностью 15 кВт с маслостанцией, адаптированного под нужды СВО", - говорится в сообщении. Оборудование позволит обеспечить оперативный ремонт боевой техники в полевых условиях. Помимо этого, в состав гуманитарного груза для подразделений, выполняющих задачи в зоне спецоперации на запорожском направлении, вошли средства радиоэлектронной борьбы, защитные сети от дронов, а также астраханская рыба. Заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Егор Угаров подчеркнул, что переданное оборудование и снаряжение крайне востребованы на передовой.
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безопасность, технологии, астраханская область, игорь бабушкин
Надежные люди, Безопасность, Технологии, Астраханская область, Игорь Бабушкин
Оборудование для ремонта техники отправили из Астраханской области на СВО
Оборудование для ремонта боевой техники отправили из Астраханской области на СВО