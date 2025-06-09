https://ria.ru/20250609/svo-2021761544.html

Оборудование для ремонта техники отправили из Астраханской области на СВО

Оборудование для ремонта техники отправили из Астраханской области на СВО - РИА Новости, 09.06.2025

Оборудование для ремонта техники отправили из Астраханской области на СВО

Оборудование для ремонта боевой техники, средства радиоэлектронной борьбы и защитные сети от дронов отправили из Астраханской области на СВО, сообщает... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:38:00+03:00

2025-06-09T12:38:00+03:00

2025-06-09T12:38:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Оборудование для ремонта боевой техники, средства радиоэлектронной борьбы и защитные сети от дронов отправили из Астраханской области на СВО, сообщает администрация губернатора региона. "По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина бойцам 591-го Астраханского отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона и 291-го гвардейского мотострелкового полка доставили специализированное оснащение – стенд для настройки топливных насосов высокого давления мощностью 15 кВт с маслостанцией, адаптированного под нужды СВО", - говорится в сообщении. Оборудование позволит обеспечить оперативный ремонт боевой техники в полевых условиях. Помимо этого, в состав гуманитарного груза для подразделений, выполняющих задачи в зоне спецоперации на запорожском направлении, вошли средства радиоэлектронной борьбы, защитные сети от дронов, а также астраханская рыба. Заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Егор Угаров подчеркнул, что переданное оборудование и снаряжение крайне востребованы на передовой.

https://ria.ru/20250605/svo-2021088370.html

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безопасность, технологии, астраханская область, игорь бабушкин