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В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 09.06.2025
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12:09 09.06.2025 (обновлено: 12:10 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/svedeniya-2021754715.html
В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ
В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 09.06.2025
В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ
Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя прифронтового Старобельского района, передававшего спецслужбам Киева данные о российской армии и МЧС, сообщили РИА... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:09:00+03:00
2025-06-09T12:10:00+03:00
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
россия
киев
происшествия
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя прифронтового Старобельского района, передававшего спецслужбам Киева данные о российской армии и МЧС, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществившего в интересах СБУ собирание сведений военного характера", - сказано в сообщении УФСБ по ЛНР. Установлено, что житель Старобельского района ЛНР, желая оказать помощь ВСУ, передавал украинским спецслужбам данные о данные о местах дислокации сотрудников МЧС и подразделений ВС РФ. "Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - дополнили в ведомстве. На видео, предоставленном РИА Новости ведомством, задержанный мужчина не отрицает помощи ВСУ. Он утверждает, что его заставили передавать данные СБУ, получение денежного вознаграждения отрицает.
https://ria.ru/20250529/agent-2019733777.html
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луганская народная республика
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Задержание жителя Старобельского района, передававшего Украине данные о российской армии и МЧС
Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя прифронтового Старобельского района, передававшего спецслужбам Киева данные о российской армии и МЧС. На видео, предоставленном РИА Новости ведомством, задержанный мужчина не отрицает, что помогал ВСУ, утверждает, что его заставили передавать данные СБУ.
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), служба безопасности украины, вооруженные силы украины, россия, киев, происшествия
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Происшествия
В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

В ЛНР задержали украинца по подозрению в передаче Киеву сведений о МЧС и ВС РФ

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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя прифронтового Старобельского района, передававшего спецслужбам Киева данные о российской армии и МЧС, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществившего в интересах СБУ собирание сведений военного характера", - сказано в сообщении УФСБ по ЛНР.
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Установлено, что житель Старобельского района ЛНР, желая оказать помощь ВСУ, передавал украинским спецслужбам данные о данные о местах дислокации сотрудников МЧС и подразделений ВС РФ.
"Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - дополнили в ведомстве.
На видео, предоставленном РИА Новости ведомством, задержанный мужчина не отрицает помощи ВСУ. Он утверждает, что его заставили передавать данные СБУ, получение денежного вознаграждения отрицает.
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Луганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Служба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныРоссияКиевПроисшествия
 
 
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