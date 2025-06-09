https://ria.ru/20250609/svedeniya-2021754715.html

В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 09.06.2025

В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя прифронтового Старобельского района, передававшего спецслужбам Киева данные о российской армии и МЧС, сообщили РИА... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:09:00+03:00

2025-06-09T12:09:00+03:00

2025-06-09T12:10:00+03:00

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

служба безопасности украины

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россия

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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя прифронтового Старобельского района, передававшего спецслужбам Киева данные о российской армии и МЧС, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществившего в интересах СБУ собирание сведений военного характера", - сказано в сообщении УФСБ по ЛНР. Установлено, что житель Старобельского района ЛНР, желая оказать помощь ВСУ, передавал украинским спецслужбам данные о данные о местах дислокации сотрудников МЧС и подразделений ВС РФ. "Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - дополнили в ведомстве. На видео, предоставленном РИА Новости ведомством, задержанный мужчина не отрицает помощи ВСУ. Он утверждает, что его заставили передавать данные СБУ, получение денежного вознаграждения отрицает.

https://ria.ru/20250529/agent-2019733777.html

https://ria.ru/20250604/krym-2020871267.html

луганская народная республика

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Старобельского района, передававшего Украине данные о российской армии и МЧС Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя прифронтового Старобельского района, передававшего спецслужбам Киева данные о российской армии и МЧС. На видео, предоставленном РИА Новости ведомством, задержанный мужчина не отрицает, что помогал ВСУ, утверждает, что его заставили передавать данные СБУ. 2025-06-09T12:09 true PT0M49S

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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), служба безопасности украины, вооруженные силы украины, россия, киев, происшествия