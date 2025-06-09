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При ЧП с судном на реке Енисей никто не пострадал - РИА Новости, 09.06.2025
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17:01 09.06.2025 (обновлено: 17:17 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/sudno-2021838555.html
При ЧП с судном на реке Енисей никто не пострадал
При ЧП с судном на реке Енисей никто не пострадал - РИА Новости, 09.06.2025
При ЧП с судном на реке Енисей никто не пострадал
Пострадавших в результате ЧП с буксиром ОТ-2439, получившим повреждения корпуса при прохождении порога на реке Енисей, нет, идут работы по установке боновых... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:01:00+03:00
2025-06-09T17:17:00+03:00
происшествия
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Пострадавших в результате ЧП с буксиром ОТ-2439, получившим повреждения корпуса при прохождении порога на реке Енисей, нет, идут работы по установке боновых заграждений для локализации разлива топлива, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."Вечером 8 июня ОТ-2439 получил повреждение корпуса при прохождении Казачинского порога на реке Енисей. Судно село на мель, произошло частичное подтопление. В результате повреждения из топливного бака произошла утечка. Объем вытекшего дизельного топлива составляет 30 т. Пострадавших нет", - рассказали в Росморречфлоте.Для оказания помощи к аварийному судну вышел теплоход "Иван Зубрицкий" администрации "Енисейречтранс" с бонами и сорбентом на борту. "В настоящее время продолжаются работы по установке 30 метров боновых заграждений для локализации разлива", - говорится в сообщении.В Росморречфлоте отметили, что работы ведутся совместно с МЧС по Красноярскому краю в районе поселка Стрелка, всего задействованы четыре теплохода. При помощи теплоходов "Иван Зубрицкий" и "Капитан Соболев" устанавливается боновое заграждение с закреплением на корме буксира ОТ-2439.Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщили, что начата проверка по факту произошедшего. Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива.
https://ria.ru/20250609/sudno-2021700904.html
https://ria.ru/20250528/gibdd-2019607336.html
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происшествия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
При ЧП с судном на реке Енисей никто не пострадал

При повреждении корпуса судна на реке Енисей никто не пострадал

© Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramПоследствия аварии теплохода на реке Енисей в Красноярске
Последствия аварии теплохода на реке Енисей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Последствия аварии теплохода на реке Енисей в Красноярске
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Пострадавших в результате ЧП с буксиром ОТ-2439, получившим повреждения корпуса при прохождении порога на реке Енисей, нет, идут работы по установке боновых заграждений для локализации разлива топлива, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
"Вечером 8 июня ОТ-2439 получил повреждение корпуса при прохождении Казачинского порога на реке Енисей. Судно село на мель, произошло частичное подтопление. В результате повреждения из топливного бака произошла утечка. Объем вытекшего дизельного топлива составляет 30 т. Пострадавших нет", - рассказали в Росморречфлоте.
Последствия аварии теплохода на реке Енисей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Судно, получившее пробоину на Енисее, частично подтоплено
Вчера, 06:13
Для оказания помощи к аварийному судну вышел теплоход "Иван Зубрицкий" администрации "Енисейречтранс" с бонами и сорбентом на борту. "В настоящее время продолжаются работы по установке 30 метров боновых заграждений для локализации разлива", - говорится в сообщении.
В Росморречфлоте отметили, что работы ведутся совместно с МЧС по Красноярскому краю в районе поселка Стрелка, всего задействованы четыре теплохода. При помощи теплоходов "Иван Зубрицкий" и "Капитан Соболев" устанавливается боновое заграждение с закреплением на корме буксира ОТ-2439.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщили, что начата проверка по факту произошедшего. Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива.
Задержанный водитель, пытавшийся уплыть от сотрудников ГИБДД по реке Енисей - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Мужчина ушел от проверки на алкоголь, уплыв по Енисею от сотрудников ГИБДД
28 мая, 17:23
 
ПроисшествияФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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