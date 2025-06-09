При ЧП с судном на реке Енисей никто не пострадал
При повреждении корпуса судна на реке Енисей никто не пострадал
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramПоследствия аварии теплохода на реке Енисей в Красноярске
Последствия аварии теплохода на реке Енисей в Красноярске
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Пострадавших в результате ЧП с буксиром ОТ-2439, получившим повреждения корпуса при прохождении порога на реке Енисей, нет, идут работы по установке боновых заграждений для локализации разлива топлива, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
"Вечером 8 июня ОТ-2439 получил повреждение корпуса при прохождении Казачинского порога на реке Енисей. Судно село на мель, произошло частичное подтопление. В результате повреждения из топливного бака произошла утечка. Объем вытекшего дизельного топлива составляет 30 т. Пострадавших нет", - рассказали в Росморречфлоте.
Для оказания помощи к аварийному судну вышел теплоход "Иван Зубрицкий" администрации "Енисейречтранс" с бонами и сорбентом на борту. "В настоящее время продолжаются работы по установке 30 метров боновых заграждений для локализации разлива", - говорится в сообщении.
В Росморречфлоте отметили, что работы ведутся совместно с МЧС по Красноярскому краю в районе поселка Стрелка, всего задействованы четыре теплохода. При помощи теплоходов "Иван Зубрицкий" и "Капитан Соболев" устанавливается боновое заграждение с закреплением на корме буксира ОТ-2439.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщили, что начата проверка по факту произошедшего. Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива.