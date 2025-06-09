https://ria.ru/20250609/sudno-2021700904.html

Судно, получившее пробоину на Енисее, частично подтоплено

Судно, получившее пробоину на Енисее, частично подтоплено - РИА Новости, 09.06.2025

Судно, получившее пробоину на Енисее, частично подтоплено

Судно, получившее пробоину на реке Енисей в Красноярском крае, частично подтоплено, оно ударилось о подводное препятствие, сообщает Западно-Сибирская... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T06:13:00+03:00

2025-06-09T06:13:00+03:00

2025-06-09T11:28:00+03:00

происшествия

красноярский край

енисейский район

россия

западно-сибирская транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 9 июн – РИА Новости. Судно, получившее пробоину на реке Енисей в Красноярском крае, частично подтоплено, оно ударилось о подводное препятствие, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Енисейского района сообщали, что на реке Енисей судно получило пробоину, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. "Вчера около 18.00 (14.00 мск) часов при движении теплохода типа "ОТ" в составе с несамоходным судном через Казачинский порог на реке Енисей в Казачинском районе Красноярского края судном-толкачом получено повреждение корпуса о подводное препятствие. В результате инцидента допущено частичное подтопление теплохода", - говорится в сообщении. В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщают, что начата проверка по двум статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ, а также о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. "По результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250601/sudno-2020300081.html

красноярский край

енисейский район

россия

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происшествия, красноярский край, енисейский район, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)