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В Израиле рассказали о судьбе судна с Гретой Тунберг

В Израиле рассказали о судьбе судна с Гретой Тунберг - РИА Новости, 09.06.2025

В Израиле рассказали о судьбе судна с Гретой Тунберг

Направлявшееся в сектор Газа судно со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг идет к берегам Израиля, всех пассажиров отправят на родину, заявил в соцсети Х МИД... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T04:14:00+03:00

2025-06-09T04:14:00+03:00

2025-06-09T09:24:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Направлявшееся в сектор Газа судно со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг идет к берегам Израиля, всех пассажиров отправят на родину, заявил в соцсети Х МИД страны."Селфи-яхта" "знаменитостей" благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны", — говорится в сообщении.В израильском МИД обвинили Тунберг в попытке устроить провокацию, но заверили, что гуманитарный груз, который был на борту, все же направят в сектор Газа через "реальные гуманитарные каналы".Сама Тунберг в своем обращении обвинила Израиль или союзные ему силы в своем похищении и призвала к давлению на правительство Швеции с тем, чтобы обеспечить ее освобождение.В ночь на понедельник агентство Рейтер сообщило, что израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором Тунберг и другие волонтеры направлялись в сектор Газа. Связь с кораблем была потеряна.Во "Флотилии свободы" заявили о "нападении" на судно в международных водах. К "Мадлен", как утверждается, приблизились беспилотники, которые обрызгали его неизвестным веществом белого цвета с раздражающим действием.Парусное судно "Мадлен", на котором находятся Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, следовало к сектору Газа со стороны Египта. Они заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией.Израильская гостелерадиокомпания Kan отметила, что военные могут отбуксировать судно в порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Тель-Авив воспринимает эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.

https://ria.ru/20250608/tunberg-2021644628.html

https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021697914.html

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Пассажиры с судна "Мадлен" с Гретой Тунберг МИД Израиля заявил, что судно с Гретой Тунберг идет к берегам Израиля, все пассажиры вернутся в свои страны. 2025-06-09T04:14 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, израиль, грета тунберг, египет