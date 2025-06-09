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В Израиле рассказали о судьбе судна с Гретой Тунберг - РИА Новости, 09.06.2025
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04:14 09.06.2025 (обновлено: 09:24 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/sudno-2021695205.html
В Израиле рассказали о судьбе судна с Гретой Тунберг
В Израиле рассказали о судьбе судна с Гретой Тунберг - РИА Новости, 09.06.2025
В Израиле рассказали о судьбе судна с Гретой Тунберг
Направлявшееся в сектор Газа судно со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг идет к берегам Израиля, всех пассажиров отправят на родину, заявил в соцсети Х МИД... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T04:14:00+03:00
2025-06-09T09:24:00+03:00
в мире
израиль
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Направлявшееся в сектор Газа судно со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг идет к берегам Израиля, всех пассажиров отправят на родину, заявил в соцсети Х МИД страны."Селфи-яхта" "знаменитостей" благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны", — говорится в сообщении.В израильском МИД обвинили Тунберг в попытке устроить провокацию, но заверили, что гуманитарный груз, который был на борту, все же направят в сектор Газа через "реальные гуманитарные каналы".Сама Тунберг в своем обращении обвинила Израиль или союзные ему силы в своем похищении и призвала к давлению на правительство Швеции с тем, чтобы обеспечить ее освобождение.В ночь на понедельник агентство Рейтер сообщило, что израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором Тунберг и другие волонтеры направлялись в сектор Газа. Связь с кораблем была потеряна.Во "Флотилии свободы" заявили о "нападении" на судно в международных водах. К "Мадлен", как утверждается, приблизились беспилотники, которые обрызгали его неизвестным веществом белого цвета с раздражающим действием.Парусное судно "Мадлен", на котором находятся Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, следовало к сектору Газа со стороны Египта. Они заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией.Израильская гостелерадиокомпания Kan отметила, что военные могут отбуксировать судно в порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Тель-Авив воспринимает эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
https://ria.ru/20250608/tunberg-2021644628.html
https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021697914.html
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Пассажиры с судна "Мадлен" с Гретой Тунберг
МИД Израиля заявил, что судно с Гретой Тунберг идет к берегам Израиля, все пассажиры вернутся в свои страны.
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в мире, израиль, грета тунберг, египет
В мире, Израиль, Грета Тунберг, Египет
В Израиле рассказали о судьбе судна с Гретой Тунберг

Пассажиров судна с Тунберг на борту доставят в Израиль и отправят по домам

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Направлявшееся в сектор Газа судно со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг идет к берегам Израиля, всех пассажиров отправят на родину, заявил в соцсети Х МИД страны.
«
"Селфи-яхта" "знаменитостей" благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны", — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Вчера, 16:19
В израильском МИД обвинили Тунберг в попытке устроить провокацию, но заверили, что гуманитарный груз, который был на борту, все же направят в сектор Газа через "реальные гуманитарные каналы".
Сама Тунберг в своем обращении обвинила Израиль или союзные ему силы в своем похищении и призвала к давлению на правительство Швеции с тем, чтобы обеспечить ее освобождение.
В ночь на понедельник агентство Рейтер сообщило, что израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором Тунберг и другие волонтеры направлялись в сектор Газа. Связь с кораблем была потеряна.
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Левые во Франции призвали к забастовке из-за перехвата судна Тунберг
05:24
Во "Флотилии свободы" заявили о "нападении" на судно в международных водах. К "Мадлен", как утверждается, приблизились беспилотники, которые обрызгали его неизвестным веществом белого цвета с раздражающим действием.
Парусное судно "Мадлен", на котором находятся Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, следовало к сектору Газа со стороны Египта. Они заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией.
Израильская гостелерадиокомпания Kan отметила, что военные могут отбуксировать судно в порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Тель-Авив воспринимает эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
Грета Тунберг на судне Мадлен перед отправлением в Газу - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
СМИ: на плывущем в Газу судне с Тунберг на борту объявили тревогу
01:56
 
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