В Израиле рассказали о судьбе судна с Гретой Тунберг
Пассажиров судна с Тунберг на борту доставят в Израиль и отправят по домам
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Направлявшееся в сектор Газа судно со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг идет к берегам Израиля, всех пассажиров отправят на родину, заявил в соцсети Х МИД страны.
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"Селфи-яхта" "знаменитостей" благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны", — говорится в сообщении.
В израильском МИД обвинили Тунберг в попытке устроить провокацию, но заверили, что гуманитарный груз, который был на борту, все же направят в сектор Газа через "реальные гуманитарные каналы".
Сама Тунберг в своем обращении обвинила Израиль или союзные ему силы в своем похищении и призвала к давлению на правительство Швеции с тем, чтобы обеспечить ее освобождение.
В ночь на понедельник агентство Рейтер сообщило, что израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором Тунберг и другие волонтеры направлялись в сектор Газа. Связь с кораблем была потеряна.
Во "Флотилии свободы" заявили о "нападении" на судно в международных водах. К "Мадлен", как утверждается, приблизились беспилотники, которые обрызгали его неизвестным веществом белого цвета с раздражающим действием.
Парусное судно "Мадлен", на котором находятся Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, следовало к сектору Газа со стороны Египта. Они заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией.
Израильская гостелерадиокомпания Kan отметила, что военные могут отбуксировать судно в порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Тель-Авив воспринимает эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.