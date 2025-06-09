https://ria.ru/20250609/sud-2021897473.html

Суд оштрафовал Signal на 600 тысяч рублей

Суд оштрафовал Signal на 600 тысяч рублей - РИА Новости, 09.06.2025

Суд оштрафовал Signal на 600 тысяч рублей

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей мессенджер Signal за непредоставление в Роскомнадзор данных о начале работы программ,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T22:42:00+03:00

2025-06-09T22:42:00+03:00

2025-06-09T22:42:00+03:00

технологии

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей мессенджер Signal за непредоставление в Роскомнадзор данных о начале работы программ, которые используются для обработки сообщений пользователей, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы, Signal Messenger, LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен Роскомнадзором по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ за неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" обязанности уведомить уполномоченный Роскомнадзор о начале работы программ для эвм, которые используются для обработки сообщений пользователей. Signal Messenger, LLC - мессенджер для обмена сообщениями, который считается самым защищенным за счёт встроенных технологий шифрования.

https://ria.ru/20250606/ataka-2021313582.html

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