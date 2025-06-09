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Суд продлил арест экс-замгубернатора Курской области Дедову
Суд продлил арест экс-замгубернатора Курской области Дедову - РИА Новости, 09.06.2025
Суд продлил арест экс-замгубернатора Курской области Дедову
Мещанский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему первому замгубернатора Курской области Алексею Дедову по делу об особо крупном мошенничестве,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:57:00+03:00
2025-06-09T18:57:00+03:00
2025-06-09T18:57:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему первому замгубернатора Курской области Алексею Дедову по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей в отношении Дедова Алексея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок три месяца ноль суток", - сказали в суде. Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, курская область, россия, алексей дедов, алексей смирнов (политик) , владимир лукин, курская областная дума, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Курская область, Россия, Алексей Дедов, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Лукин, Курская областная Дума, Генеральная прокуратура РФ
Суд продлил арест экс-замгубернатора Курской области Дедову
Суд продлил арест бывшему замгубернатора Курской области Дедову на три месяца