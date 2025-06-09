https://ria.ru/20250609/sud-2021815404.html

Защита редактора URA.RU обжаловала арест

Защита редактора URA.RU обжаловала арест - РИА Новости, 09.06.2025

Защита редактора URA.RU обжаловала арест

Защита свердловского редактора информагентства URA.RU Дениса Аллаярова, арестованного по обвинению в даче взятки бывшему начальнику отдела уголовного розыска... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:37:00+03:00

2025-06-09T15:37:00+03:00

2025-06-09T15:37:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

пермский край

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следственный комитет россии (ск рф)

свердловский областной суд

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Защита свердловского редактора информагентства URA.RU Дениса Аллаярова, арестованного по обвинению в даче взятки бывшему начальнику отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Екатеринбурга, обжаловала арест журналиста, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. Свердловского редактора информагентства URA.RU Дениса Аллаярова Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал 6 июня до 4 августа по обвинению в даче взятки должностному лицу. Ранее в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий в получении взятки от редактора, суд отправил под домашний арест тоже до 4 августа. "Поступили жалобы от защиты на арест Аллаярова в Ленинский районный суд Екатеринбурга", - сказала собеседница агентства. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Ленинского суда, как по Карпову, так и по Аллаярову следователями заявлялись ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Как уточнила пресс-служба, защита Аллаярова просит избрать журналисту иную, более мягкую меру пресечения. В региональном управлении СК РФ заявили, что "ситуацию не комментируют". "Также обжаловано постановление суда в отношении экс-сотрудника полиции Карпова. Следствие полагает, что именно ему журналист передавал деньги за предоставление информации. Апелляционные жалобы будут рассмотрены Свердловским областным судом", - говорится в релизе Ленинского суда. Ранее адвокаты Аллаярова Светлана Герасимова и Анастасия Харисанова рассказали журналистам, что сумма взятки, которую вменяют Аллаярову - 20 тысяч рублей, арест они планируют обжаловать. Свою вину редактор не признал, заявил, что в рамках закона выполнял журналистскую работу. В силовых структурах сообщали РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU 5 июня прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы – из-за подозрений в покупке оперативной сводки и использовании ее при подготовке статей. Как сообщало само URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста. Союз журналистов России (СЖР) выражал поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы. URA.RU - российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250606/redaktsiya-2021327399.html

https://ria.ru/20250605/zhurnalist-2021101430.html

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