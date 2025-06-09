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Военный суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 09.06.2025
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14:21 09.06.2025 (обновлено: 14:56 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/sud-2021793322.html
Военный суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту
Военный суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 09.06.2025
Военный суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 8 сентября срок содержания под стражей фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:21:00+03:00
2025-06-09T14:56:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
керченский пролив
украина
служба безопасности украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 8 сентября срок содержания под стражей фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда."Срок содержания под стражей обвиняемых продлен до 8 сентября", - сказал он.Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств.По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.В декабре 2024 года уголовное дело в отношении восьми фигурантов поступило в Южный окружной военный суд. Свою вину они не признают, дело слушается в закрытом режиме.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021798909.html
ростов-на-дону
керченский пролив
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происшествия, ростов-на-дону, керченский пролив, украина, служба безопасности украины, василий малюк
Происшествия, Ростов-на-Дону, Керченский пролив, Украина, Служба безопасности Украины, Василий Малюк
Военный суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Военный суд в Ростове продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 8 сентября срок содержания под стражей фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Срок содержания под стражей обвиняемых продлен до 8 сентября", - сказал он.
Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
В декабре 2024 года уголовное дело в отношении восьми фигурантов поступило в Южный окружной военный суд. Свою вину они не признают, дело слушается в закрытом режиме.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуКерченский проливУкраинаСлужба безопасности УкраиныВасилий Малюк
 
 
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