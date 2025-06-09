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СМИ раскрыли детали разговора Нетаньяху и Трампа

СМИ раскрыли детали разговора Нетаньяху и Трампа - РИА Новости, 09.06.2025

СМИ раскрыли детали разговора Нетаньяху и Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в понедельник обсудили по телефону дальнейшие шаги по противодействию ядерной программе РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T23:00:00+03:00

2025-06-09T23:00:00+03:00

2025-06-09T23:00:00+03:00

в мире

иран

израиль

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

аббас аракчи

обострение отношений сша и ирана

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в понедельник обсудили по телефону дальнейшие шаги по противодействию ядерной программе Ирана, разговор состоялся за день до того, как из Тегерана должен последовать ответ на американское предложение об урегулировании этой проблемы, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник. По данным Kan, после этого разговора Нетаньяху созвал совещание по вопросам безопасности с участием ключевых министров правительства. "Разговор двух лидеров состоялся на фоне переговоров между США и Ираном, который, как ожидается, завтра представит свой ответ на американское предложение о соглашении по ядерной программе. Израиль находится в состоянии повышенной готовности относительно результатов переговоров и их последствий", - говорится в сообщении на сайте гостелерадиокомпании. По данным израильских источников в сфере безопасности, Израиль не может допустить, чтобы у Ирана сохранилась возможность обогащать уран на своей территории. В случае провала переговоров Израилю придется принимать решение о возможной атаке по Ирану, отмечает Kan. Двенадцатый канал израильского телевидения назвал сегодняшний разговор Трампа и Нетаньяху "очень значимым". По сведениям телеканала, Израиль находится на завершающей стадии подготовки к любому развитию событий как с точки зрения оперативного планирования, так и с точки зрения наличия необходимых вооружений. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.

https://ria.ru/20250419/reuters-2012228972.html

иран

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в мире, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана