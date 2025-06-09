Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли детали разговора Нетаньяху и Трампа - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/ssha-2021899260.html
СМИ раскрыли детали разговора Нетаньяху и Трампа
СМИ раскрыли детали разговора Нетаньяху и Трампа - РИА Новости, 09.06.2025
СМИ раскрыли детали разговора Нетаньяху и Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в понедельник обсудили по телефону дальнейшие шаги по противодействию ядерной программе РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:00:00+03:00
2025-06-09T23:00:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
аббас аракчи
обострение отношений сша и ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155209/84/1552098427_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_2c01b25706a0c8b15a1fc5766ee6f11f.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в понедельник обсудили по телефону дальнейшие шаги по противодействию ядерной программе Ирана, разговор состоялся за день до того, как из Тегерана должен последовать ответ на американское предложение об урегулировании этой проблемы, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник. По данным Kan, после этого разговора Нетаньяху созвал совещание по вопросам безопасности с участием ключевых министров правительства. "Разговор двух лидеров состоялся на фоне переговоров между США и Ираном, который, как ожидается, завтра представит свой ответ на американское предложение о соглашении по ядерной программе. Израиль находится в состоянии повышенной готовности относительно результатов переговоров и их последствий", - говорится в сообщении на сайте гостелерадиокомпании. По данным израильских источников в сфере безопасности, Израиль не может допустить, чтобы у Ирана сохранилась возможность обогащать уран на своей территории. В случае провала переговоров Израилю придется принимать решение о возможной атаке по Ирану, отмечает Kan. Двенадцатый канал израильского телевидения назвал сегодняшний разговор Трампа и Нетаньяху "очень значимым". По сведениям телеканала, Израиль находится на завершающей стадии подготовки к любому развитию событий как с точки зрения оперативного планирования, так и с точки зрения наличия необходимых вооружений. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
https://ria.ru/20250419/reuters-2012228972.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155209/84/1552098427_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_b2900847d92e0f43bd17bd59a3b920a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Обострение отношений США и Ирана
СМИ раскрыли детали разговора Нетаньяху и Трампа

Kan: Нетаньяху и Трамп обсудили шаги по противодействию ядерной программе Ирана

© Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Leah Millis
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в понедельник обсудили по телефону дальнейшие шаги по противодействию ядерной программе Ирана, разговор состоялся за день до того, как из Тегерана должен последовать ответ на американское предложение об урегулировании этой проблемы, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.
По данным Kan, после этого разговора Нетаньяху созвал совещание по вопросам безопасности с участием ключевых министров правительства.
"Разговор двух лидеров состоялся на фоне переговоров между США и Ираном, который, как ожидается, завтра представит свой ответ на американское предложение о соглашении по ядерной программе. Израиль находится в состоянии повышенной готовности относительно результатов переговоров и их последствий", - говорится в сообщении на сайте гостелерадиокомпании.
По данным израильских источников в сфере безопасности, Израиль не может допустить, чтобы у Ирана сохранилась возможность обогащать уран на своей территории. В случае провала переговоров Израилю придется принимать решение о возможной атаке по Ирану, отмечает Kan.
Двенадцатый канал израильского телевидения назвал сегодняшний разговор Трампа и Нетаньяху "очень значимым". По сведениям телеканала, Израиль находится на завершающей стадии подготовки к любому развитию событий как с точки зрения оперативного планирования, так и с точки зрения наличия необходимых вооружений.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Reuters: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы
19 апреля, 08:11
 
В миреИранИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампАббас АракчиОбострение отношений США и Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала