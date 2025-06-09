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Эксперт рассказал о конкуренции Китая и США в экономической сфере

Эксперт рассказал о конкуренции Китая и США в экономической сфере - РИА Новости, 09.06.2025

Эксперт рассказал о конкуренции Китая и США в экономической сфере

Китайско-американская конкуренция в экономической сфере, если считать с начала торговой войны, уже длится практически 10 лет, и в этой связи Пекин и Вашингтон... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T22:28:00+03:00

2025-06-09T22:28:00+03:00

2025-06-09T22:28:00+03:00

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БАКУ, 9 июн – РИА Новости. Китайско-американская конкуренция в экономической сфере, если считать с начала торговой войны, уже длится практически 10 лет, и в этой связи Пекин и Вашингтон накопили немало неразрешимых проблемных вопросов, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, китаевед Владимир Нежданов. США и Китай провели в Лондоне очередной раунд переговоров на высоком уровне об устранении противоречий в двусторонней торговле. Механизм торгово-экономических консультаций КНР и США был создан по итогам переговоров в Женеве, прошедших с 10 по 11 мая. На той встрече в Швейцарии Пекин и Вашингтон договорились о частичном снижении взаимных пошлин, размер которых к маю превысил 100%. "Китайско-американская конкуренция в экономической сфере, если считать с начала торговой войны, уже длится практически 10 лет. В этой связи Китай и США накопили немало неразрешимых проблемных вопросов. Одной из главных является проблема коренного решения торговых противоречий. Дело в том, что основные экспортные сектора США - это машиностроение, в том числе компьютерное, электротехническое оборудование, транспортные средства и так далее, тогда как у КНР они похожи. Ведь Китай в основном экспортирует электронику, опять-таки машиностроение, текстиль, продукция лёгкой промышленности, то есть, грубо говоря, как бы США и КНР ни стремились найти решение своих торгово-экономических противоречий, всё равно выйдет, что они останутся в конечном счёте конкурентами на мировом рынке", - сказал он. По словам собеседника агентства, ключевой вопрос в данной ситуации - как в конечном счёте быть с рыночной конкуренцией? "И здесь, вероятно, мы просто оказываемся в ситуации, которую сложно решить в контексте текущей общественно-политической формации. Потому что, с одной стороны, возможное решение китайско-американских противоречий - это договоренность о нерыночной конкуренции. С другой стороны, это станет поворотным моментом в развитии всей мировой экономики, потому что изначально и на текущий момент она строится по логике рынка, поэтому здесь, вероятно, каких-то "облегчений" стороны могут добиться, но разрешить её, на мой взгляд, они и просто не смогут", - отметил Нежданов. Эксперт, говоря об опасениях США, подчеркнул, что в данном контексте Вашингтон опасается, прежде всего, так называемого "чрезмерного укрепления Китая". "То есть сегодня мы с вами видим, что некогда просто экономическая конкуренция сторон переросла в нечто большее. Сегодня, скорее, мы будем говорить о комплексной конкуренции КНР и США. США опасаются, что дальнейший экономический рост в Китае приведёт к изменению структуры мирового порядка. Кстати уже можно говорить о многополярном мире, где КНР один из плюсов. Но самое главное, вероятно, они опасаются, что именно экономическая база китайского успеха может повлиять на уже политическую составляющую мирового порядка, что приведёт к запросу на пересмотр многих элементов политического толка. То есть так или иначе мы приходим к такому выводу, что экономический базис может начать влиять на общественно политическую надстройку, и в этом случае, конечно же, это и есть главное опасение США", - отметил китаевед. Касательно предостережения США, Нежданов сказал, что это набор политических карт, подходов с целью оказания политического влияния на позицию КНР. "Сегодня в рамках стран-союзниц США и в рамках в том числе НАТО муссируется и создается логика сдерживания Китая. Эту логику сдерживания Китая разделяют практически все страны Европы. Сегодня США лидер в этой в этой концепции. Но здесь, на мой взгляд производится попытка оказания влияния на Китай через как раз муссирование той самой якобы "китайской угрозы" для западных демократических государств. Поэтому здесь я бы рассматривал заявление США как своего рода политический козырь, что наша конкуренция с Китаем, она будет влиять не только на наши отношения, но она также эхом будет откликаться во всех отношениях Китая со всеми западными странами, что, конечно же, крайне невыгодно для Пекина", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, китайско-американская конкуренция напрямую влияет и на Россию. "Взять хотя бы то, что Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Китай, и в этой связи рост китайско-американского торгово-экономического противостояния бесспорно приведёт к сокращению производства в Китае. А это, в свою очередь, приведёт к сокращению потребления энергии. В конечном счёте это ударит и по экономике России, поэтому, на мой взгляд, в перспективе Россия конечно же, заинтересована в урегулировании китайско-американских споров с той лишь целью, чтобы не встретить того самого косвенного влияния в отношении энергоструктуры, в отношении товарооборота с Китаем, отношении каких-то совместных с Китаем проектов, которые также относятся нередко к энергетике. Поэтому китайско-американские отношения сегодня - это тот элемент мирового порядка, который влияет, бесспорно, на все стороны мировой жизни и на Россию в том числе", - сказал он.

https://ria.ru/20250512/kitaj-2016408264.html

https://ria.ru/20250515/ssha-2017076482.html

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цены на нефть, китай, сша, россия, нато, введение трампом пошлин на импорт, в мире