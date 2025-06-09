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Власти США не располагают данными об угрозах безопасности перед парадом
Власти США не располагают данными об угрозах безопасности перед парадом - РИА Новости, 09.06.2025
Власти США не располагают данными об угрозах безопасности перед парадом
Власти США не располагают достоверной информацией об угрозах безопасности перед масштабным военным парадом, который пройдёт в центре Вашингтона в субботу по... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:54:00+03:00
2025-06-09T21:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Власти США не располагают достоверной информацией об угрозах безопасности перед масштабным военным парадом, который пройдёт в центре Вашингтона в субботу по случаю 250-летия основания американской армии, заявила в понедельник глава полиции округа Колумбия Памела Смит. "Мы постоянно работаем совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР), отслеживая разведданные, и на данный момент не располагаем информацией о каких-либо достоверных угрозах этому мероприятию", — сказала она на брифинге для журналистов. По её словам, с субботнего утра полиция будет переведена в режим полной готовности, а охрана города будет усилена. Как сообщил глава вашингтонского отделения Секретной службы США Уильям МакКул, в параде ожидается участие сотен тысяч человек. При этом мобилизации федеральных войск по данному поводу, как в случае с протестами в Калифорнии, не планируется. "У нас нет разведданных, указывающих на такую необходимость. Но если она возникнет, мы готовы", — отметил он. Парад, который пройдёт в субботу вечером вдоль Национальной аллеи, станет кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нём будут задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолёты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Планируются выступления музыкантов, воздушная акробатика, церемонии призыва и перезаключения контрактов, а завершится день концертом и фейерверком. Мероприятие совпадает с 79-м днём рождения президента США Дональда Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.
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в мире, сша, вашингтон (штат), колумбия, дональд трамп, фбр
В мире, США, Вашингтон (штат), Колумбия, Дональд Трамп, ФБР
Власти США не располагают данными об угрозах безопасности перед парадом
Полиция США не располагает данными об угрозах перед парадом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Власти США не располагают достоверной информацией об угрозах безопасности перед масштабным военным парадом, который пройдёт в центре Вашингтона в субботу по случаю 250-летия основания американской армии, заявила в понедельник глава полиции округа Колумбия Памела Смит.
"Мы постоянно работаем совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР
), отслеживая разведданные, и на данный момент не располагаем информацией о каких-либо достоверных угрозах этому мероприятию", — сказала она на брифинге для журналистов.
По её словам, с субботнего утра полиция будет переведена в режим полной готовности, а охрана города будет усилена.
Как сообщил глава вашингтонского отделения Секретной службы США
Уильям МакКул, в параде ожидается участие сотен тысяч человек. При этом мобилизации федеральных войск по данному поводу, как в случае с протестами в Калифорнии
, не планируется.
"У нас нет разведданных, указывающих на такую необходимость. Но если она возникнет, мы готовы", — отметил он.
Парад, который пройдёт в субботу вечером вдоль Национальной аллеи, станет кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нём будут задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолёты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Планируются выступления музыкантов, воздушная акробатика, церемонии призыва и перезаключения контрактов, а завершится день концертом и фейерверком.
Мероприятие совпадает с 79-м днём рождения президента США Дональда Трампа
. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.