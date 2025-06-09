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СМИ обратили внимание на пугающую деталь на кадрах с протестующими в США - РИА Новости, 09.06.2025
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18:57 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/ssha-2021864019.html
СМИ обратили внимание на пугающую деталь на кадрах с протестующими в США
СМИ обратили внимание на пугающую деталь на кадрах с протестующими в США - РИА Новости, 09.06.2025
СМИ обратили внимание на пугающую деталь на кадрах с протестующими в США
Участник протестов в Калифорнии принес с собой самодельную голову президента США Дональда Трампа, эти кадры опубликовал RT. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:57:00+03:00
2025-06-09T18:57:00+03:00
в мире
лос-анджелес
калифорния
сша
дональд трамп
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Участник протестов в Калифорнии принес с собой самодельную голову президента США Дональда Трампа, эти кадры опубликовал RT."Протестующий в Лос-Анджелесе машет самодельной "отрубленной" головой Дональда Трампа", — обратил внимание телеканал.Протесты в Калифорнии
https://ria.ru/20250608/times-2021678930.html
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в мире, лос-анджелес, калифорния, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, США, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
СМИ обратили внимание на пугающую деталь на кадрах с протестующими в США

В Калифорнии заметили участника беспорядков с самодельной головой Трампа

© Кадр видео из соцсетейПротестующий машет самодельной "головой" Трампа
Протестующий машет самодельной головой Трампа - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Протестующий машет самодельной "головой" Трампа . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Участник протестов в Калифорнии принес с собой самодельную голову президента США Дональда Трампа, эти кадры опубликовал RT.
"Протестующий в Лос-Анджелесе машет самодельной "отрубленной" головой Дональда Трампа", — обратил внимание телеканал.
Протесты против миграционной политики президента Дональда Трампа в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Британский фотограф получил пулевое ранение на протесте в США, пишут СМИ
8 июня, 22:39

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
  • В город направлены войска Национальной гвардии. Там уже находится 300 военнослужащих. Готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев.

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.

  • Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством.
  • В Калифорнии задержали более 80 человек.
  • Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.
 
В миреЛос-АнджелесКалифорнияСШАДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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