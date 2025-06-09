https://ria.ru/20250609/ssha-2021864019.html

СМИ обратили внимание на пугающую деталь на кадрах с протестующими в США

СМИ обратили внимание на пугающую деталь на кадрах с протестующими в США - РИА Новости, 09.06.2025

СМИ обратили внимание на пугающую деталь на кадрах с протестующими в США

Участник протестов в Калифорнии принес с собой самодельную голову президента США Дональда Трампа, эти кадры опубликовал RT. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:57:00+03:00

2025-06-09T18:57:00+03:00

2025-06-09T18:57:00+03:00

в мире

лос-анджелес

калифорния

сша

дональд трамп

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021848955_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_c6d0e0e332f33bb31114509825e87ef1.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Участник протестов в Калифорнии принес с собой самодельную голову президента США Дональда Трампа, эти кадры опубликовал RT."Протестующий в Лос-Анджелесе машет самодельной "отрубленной" головой Дональда Трампа", — обратил внимание телеканал.Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250608/times-2021678930.html

лос-анджелес

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лос-анджелес, калифорния, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии