СМИ обратили внимание на пугающую деталь на кадрах с протестующими в США
В Калифорнии заметили участника беспорядков с самодельной головой Трампа
© Кадр видео из соцсетейПротестующий машет самодельной "головой" Трампа
© Кадр видео из соцсетей
Протестующий машет самодельной "головой" Трампа . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Участник протестов в Калифорнии принес с собой самодельную голову президента США Дональда Трампа, эти кадры опубликовал RT.
"Протестующий в Лос-Анджелесе машет самодельной "отрубленной" головой Дональда Трампа", — обратил внимание телеканал.
Протесты в Калифорнии
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
- В город направлены войска Национальной гвардии. Там уже находится 300 военнослужащих. Готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.
- Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством.
- В Калифорнии задержали более 80 человек.
- Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.