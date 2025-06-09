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США надеются на возобновление поставок редкоземельных металлов из Китая
США надеются на возобновление поставок редкоземельных металлов из Китая - РИА Новости, 09.06.2025
США надеются на возобновление поставок редкоземельных металлов из Китая
США рассчитывают на достижение договоренности с Китаем о возобновлении поставок редкоземельных металлов в рамках торговых переговоров в Лондоне, заявил в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:24:00+03:00
2025-06-09T16:24:00+03:00
2025-06-09T16:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США рассчитывают на достижение договоренности с Китаем о возобновлении поставок редкоземельных металлов в рамках торговых переговоров в Лондоне, заявил в понедельник в интервью CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Мы надеемся, что после рукопожатия экспортные ограничения со стороны Китая будут ослаблены, и редкоземельные металлы вновь пойдут в больших объемах. Тогда можно будет вернуться к обсуждению менее важных вопросов", - сказал он. Переговоры стартуют в понедельник. Делегацию США возглавляют министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир. Китайскую сторону представляет вице-премьер КНР Хэ Лифэн. Как отмечает CNBC, одной из ключевых тем переговоров станут ограничения, введенные Пекином 14 апреля. На сегодняшний день Китай контролирует до 99% поставок некоторых видов редкоземельных металлов, незаменимых для автомобильной, полупроводниковой и аэрокосмической отраслей.
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китай, сша, лондон, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Лондон, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США надеются на возобновление поставок редкоземельных металлов из Китая
Белый дом надеется на возобновление поставок редкоземельных металлов из КНР