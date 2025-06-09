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США надеются на возобновление поставок редкоземельных металлов из Китая

США надеются на возобновление поставок редкоземельных металлов из Китая - РИА Новости, 09.06.2025

США надеются на возобновление поставок редкоземельных металлов из Китая

США рассчитывают на достижение договоренности с Китаем о возобновлении поставок редкоземельных металлов в рамках торговых переговоров в Лондоне, заявил в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:24:00+03:00

2025-06-09T16:24:00+03:00

2025-06-09T16:24:00+03:00

китай

сша

лондон

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введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США рассчитывают на достижение договоренности с Китаем о возобновлении поставок редкоземельных металлов в рамках торговых переговоров в Лондоне, заявил в понедельник в интервью CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Мы надеемся, что после рукопожатия экспортные ограничения со стороны Китая будут ослаблены, и редкоземельные металлы вновь пойдут в больших объемах. Тогда можно будет вернуться к обсуждению менее важных вопросов", - сказал он. Переговоры стартуют в понедельник. Делегацию США возглавляют министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир. Китайскую сторону представляет вице-премьер КНР Хэ Лифэн. Как отмечает CNBC, одной из ключевых тем переговоров станут ограничения, введенные Пекином 14 апреля. На сегодняшний день Китай контролирует до 99% поставок некоторых видов редкоземельных металлов, незаменимых для автомобильной, полупроводниковой и аэрокосмической отраслей.

https://ria.ru/20250609/ssha-2021686433.html

китай

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