СМИ: США рассматривают прекращение поддержки сил ООН в Ливане
Times of Israel: США рассматривают прекращение поддержки сил ООН в Ливане
Флаги США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. США рассматривают прекращение поддержки Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL), сообщает газета Times of Israel со ссылкой на американские источники.
"Источники заявили, что США пока не приняли решение относительно будущей поддержки UNIFIL, однако хотят ее крупных реформ, что может означать прекращение поддержки", - пишет издание.
Издание напоминает, что мандат UNIFIL продлевается раз в год через резолюцию Совбеза ООН, и США могут наложить вето на следующую резолюцию, которая должна быть представлена в августе.
По информации газеты Jerusalem Post, США уже решили голосовать против продления мандата UNIFIL.
"Израиль и США согласились с тем, что UNIFIL должны прекратить операции на юге Ливана", - пишет газета.
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Как передавал корреспондент РИА Новости, по южному пригороду Бейрута 5 июня было нанесено семь ударов боевой авиации и не менее десяти пусков ракет с беспилотников. Под ударом оказалось не менее трех районов южного пригорода ливанской столицы.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН №1701.
Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи в одном из своих последних заявлений подчеркнул, что ежедневные израильские обстрелы и вторжения в воздушное пространство и территориальные воды страны представляют собой прямое нарушение суверенитета Ливана и международного права. Он призвал международное сообщество оказать давление на Израиль с целью полного вывода войск с ливанской территории и прекращения всех агрессивных действий. Командующий Временными силами ООН в южном Ливане (UNIFIL) генерал Аролдо Лазаро в свою очередь отметил, что любые задержки в выводе израильских войск подрывают усилия по установлению устойчивого мира и стабильности в регионе.
Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления.
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