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США попросят КНР увеличить экспорт редкоземельных металлов
США попросят КНР увеличить экспорт редкоземельных металлов - РИА Новости, 09.06.2025
США попросят КНР увеличить экспорт редкоземельных металлов
США на переговорах с Китаем в Лондоне попросят об увеличении экспорта редкоземельных металлов, заявил директор Национального экономического совета Белого дома... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T00:29:00+03:00
2025-06-09T00:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США на переговорах с Китаем в Лондоне попросят об увеличении экспорта редкоземельных металлов, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами. "Экспорт критически важных минералов осуществляется в большем объеме, чем это было раньше, но не в том объеме, о котором, как мы считаем, договорились в Женеве ... Мы хотим, чтобы редкоземельные металлы, магниты, которые очень важны для сотовых телефонов и всего остального, поступали так же, как до начала апреля", - заявил он телеканалу CBS. В начале апреля Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения, следует из документа, опубликованного на сайте министерства коммерции КНР. Как отмечала газета New York Times, Пекин приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, которые необходимы, в частности, для сборки автомобилей, БПЛА, роботов и ракет. В субботу министерство коммерции КНР заявило о своей готовности укреплять диалог с другими странами по экспортному контролю за редкоземельными элементами.
https://ria.ru/20250608/kitay-2021659377.html
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китай, лондон, сша, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
Китай, Лондон, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
США попросят КНР увеличить экспорт редкоземельных металлов
Белый Дом: США попросят КНР увеличить экспорт редкоземельных металлов