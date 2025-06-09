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Балицкий обнародовал новые списки погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/spiski-2021886508.html
Балицкий обнародовал новые списки погибших солдат ВСУ
Балицкий обнародовал новые списки погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
Балицкий обнародовал новые списки погибших солдат ВСУ
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших солдат ВСУ, чтобы родственники могли найти свои родных. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:52:00+03:00
2025-06-09T20:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
евгений балицкий
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших солдат ВСУ, чтобы родственники могли найти свои родных. Ранее Балицкий опубликовал списки погибших солдат ВСУ, которых удалось идентифицировать. "Продолжается работа по идентификации тел погибших бойцов ВСУ, которых их командиры бросили на поле боя… Публикуем новые списки идентифицированных тел украинских солдат, чтобы родственники могли найти своих погибших", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. В опубликованных списках значится 91 человек. Он отметил, что родственники пропавших без вести благодарны за публикацию данных о погибших, данных, которые Киев скрывает. "Киев относится к своим людям как к расходному материалу, Россия же всегда проявляла уважение к погибшим", - написал он.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021570066.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, киев, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Балицкий обнародовал новые списки погибших солдат ВСУ

Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших военных ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших солдат ВСУ, чтобы родственники могли найти свои родных.
Ранее Балицкий опубликовал списки погибших солдат ВСУ, которых удалось идентифицировать.
«
"Продолжается работа по идентификации тел погибших бойцов ВСУ, которых их командиры бросили на поле боя… Публикуем новые списки идентифицированных тел украинских солдат, чтобы родственники могли найти своих погибших", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. В опубликованных списках значится 91 человек.
Он отметил, что родственники пропавших без вести благодарны за публикацию данных о погибших, данных, которые Киев скрывает.
"Киев относится к своим людям как к расходному материалу, Россия же всегда проявляла уважение к погибшим", - написал он.
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска Новая Гута в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел боевиков ВСУ
7 июня, 22:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевРоссияЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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