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Балицкий обнародовал новые списки погибших солдат ВСУ
Балицкий обнародовал новые списки погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
Балицкий обнародовал новые списки погибших солдат ВСУ
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших солдат ВСУ, чтобы родственники могли найти свои родных. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:52:00+03:00
2025-06-09T20:52:00+03:00
2025-06-09T20:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших солдат ВСУ, чтобы родственники могли найти свои родных. Ранее Балицкий опубликовал списки погибших солдат ВСУ, которых удалось идентифицировать. "Продолжается работа по идентификации тел погибших бойцов ВСУ, которых их командиры бросили на поле боя… Публикуем новые списки идентифицированных тел украинских солдат, чтобы родственники могли найти своих погибших", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. В опубликованных списках значится 91 человек. Он отметил, что родственники пропавших без вести благодарны за публикацию данных о погибших, данных, которые Киев скрывает. "Киев относится к своим людям как к расходному материалу, Россия же всегда проявляла уважение к погибшим", - написал он.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021570066.html
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РИА Новости
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Балицкий обнародовал новые списки погибших солдат ВСУ
Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших военных ВСУ