https://ria.ru/20250609/spiski-2021886508.html

Балицкий обнародовал новые списки погибших солдат ВСУ

Балицкий обнародовал новые списки погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025

Балицкий обнародовал новые списки погибших солдат ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших солдат ВСУ, чтобы родственники могли найти свои родных. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:52:00+03:00

2025-06-09T20:52:00+03:00

2025-06-09T20:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

киев

россия

евгений балицкий

вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021623587_0:137:3154:1911_1920x0_80_0_0_fa7fe9fabf8951ab6a2a09942cc4d4e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших солдат ВСУ, чтобы родственники могли найти свои родных. Ранее Балицкий опубликовал списки погибших солдат ВСУ, которых удалось идентифицировать. "Продолжается работа по идентификации тел погибших бойцов ВСУ, которых их командиры бросили на поле боя… Публикуем новые списки идентифицированных тел украинских солдат, чтобы родственники могли найти своих погибших", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. В опубликованных списках значится 91 человек. Он отметил, что родственники пропавших без вести благодарны за публикацию данных о погибших, данных, которые Киев скрывает. "Киев относится к своим людям как к расходному материалу, Россия же всегда проявляла уважение к погибшим", - написал он.

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021570066.html

запорожская область

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, киев, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле