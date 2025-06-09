https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021704324.html
ВС России уничтожают точки РЭБ в районе Орехова, рассказал боец
ВС России уничтожают точки РЭБ в районе Орехова, рассказал боец - РИА Новости, 09.06.2025
ВС России уничтожают точки РЭБ в районе Орехова, рассказал боец
Специалисты БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й дивизии группировки "Днепр" ВС России смогли выявить слабые места в системе радиоэлектронной РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T07:20:00+03:00
2025-06-09T07:20:00+03:00
2025-06-09T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
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ТОКМАК, 9 июн - РИА Новости. Специалисты БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й дивизии группировки "Днепр" ВС России смогли выявить слабые места в системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских боевиков в районе города Орехов Запорожской области и в течение месяца уничтожили около 20 точек РЭБ и радиоэлектронной разведки (РЭР), рассказал РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным "Грибник". Ранее "Грибник" сообщил РИА Новости , что операторы ударных БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й дивизии группировки "Днепр" начали активно уничтожать систему обороны РЭБ противника в районе Орехова в Запорожской области. "Противник не способен закрыть полностью весь диапазон. Мы можем выловить их "окна" и поразить их. За крайнее время поражено в районе 20 выносов как РЭР, так и РЭБ. Это примерно за месяц. Расчистка РЭБ противника дает нам больше маневра и в разведке и выявлении более дальних целей, более сочных: то, на чем держится оборона противника", - сказал агентству "Грибник".
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Специалист БПЛА об уничтожении за месяц около 20 станций РЭБ в Запорожской области
"Противник не способен закрыть полностью весь диапазон". Специалисты БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й дивизии группировки "Днепр" за месяц уничтожили около 20 станций РЭБ и радиоэлектронной разведки в районе Орехова в Запорожской области.
2025-06-09T07:20
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запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожают точки РЭБ в районе Орехова, рассказал боец
ВС России уничтожили около 20 точек РЭБ в районе Орехова за месяц