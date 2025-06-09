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Десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.06.2025
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05:12 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021697363.html
Десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области
Десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.06.2025
Десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области
Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" тульских артиллеристов-десантников уничтожили командно-наблюдательный пункт (КНП) батальона ВСУ в Сумской области, сообщили в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:12:00+03:00
2025-06-09T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" тульских артиллеристов-десантников уничтожили командно-наблюдательный пункт (КНП) батальона ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ выполняют боевые задачи в Сумской области вдоль границы с Россией", - заявили в министерстве. В МО уточнили, что в ходе ведения воздушной разведки расчетом БПЛА был обнаружен замаскированный командно-наблюдательный пункт батальона противника. "Получив координаты цели, расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулся на огневой рубеж и точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив личный состав на КНП батальона и склад с боеприпасами, находившийся неподалеку", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021697234.html
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России
Десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области

Минобороны: десантники уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" тульских артиллеристов-десантников уничтожили командно-наблюдательный пункт (КНП) батальона ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ выполняют боевые задачи в Сумской области вдоль границы с Россией", - заявили в министерстве.
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05:11
В МО уточнили, что в ходе ведения воздушной разведки расчетом БПЛА был обнаружен замаскированный командно-наблюдательный пункт батальона противника.
"Получив координаты цели, расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулся на огневой рубеж и точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив личный состав на КНП батальона и склад с боеприпасами, находившийся неподалеку", - добавили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска России
 
 
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