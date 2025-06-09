https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021697363.html

Десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области

Десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.06.2025

Десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области

Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" тульских артиллеристов-десантников уничтожили командно-наблюдательный пункт (КНП) батальона ВСУ в Сумской области, сообщили в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T05:12:00+03:00

2025-06-09T05:12:00+03:00

2025-06-09T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" тульских артиллеристов-десантников уничтожили командно-наблюдательный пункт (КНП) батальона ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ выполняют боевые задачи в Сумской области вдоль границы с Россией", - заявили в министерстве. В МО уточнили, что в ходе ведения воздушной разведки расчетом БПЛА был обнаружен замаскированный командно-наблюдательный пункт батальона противника. "Получив координаты цели, расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулся на огневой рубеж и точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив личный состав на КНП батальона и склад с боеприпасами, находившийся неподалеку", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021697234.html

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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии