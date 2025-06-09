Рейтинг@Mail.ru
Российские военные и волонтеры помогли воссоединиться семье из Селидово - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021697110.html
Российские военные и волонтеры помогли воссоединиться семье из Селидово
Российские военные и волонтеры помогли воссоединиться семье из Селидово - РИА Новости, 09.06.2025
Российские военные и волонтеры помогли воссоединиться семье из Селидово
Военнослужащие группировки "Центр" и волонтеры эвакуировали пожилую жительницу Селидово в ДНР и помогли воссоединиться семье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:09:00+03:00
2025-06-09T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_fa9a8aa8fdd07c88d20ba3e403873325.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" и волонтеры эвакуировали пожилую жительницу Селидово в ДНР и помогли воссоединиться семье, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Центр" оказали содействие волонтерам в поисках и эвакуации пожилой жительницы освобожденного Селидово. Бабушка Мария осталась одна в своей квартире после всеобщей эвакуации города, так как по состоянию здоровья не могла самостоятельно покинуть жилище. Родственники бабушки, находящиеся в России, неоднократно пытались организовать ее вывоз, но до полного освобождения города это было невозможно", - говорится в сообщении. Уточняется, что организованная военными эвакуация пожилой жительницы прошла успешно - Марию перевезли на территорию России, где она наконец воссоединилась со своей семьей. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
https://ria.ru/20250602/deti-2020560571.html
селидово
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8717fe4949f6902d2212e69997ca9e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
селидово, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Россия
Российские военные и волонтеры помогли воссоединиться семье из Селидово

Минобороны: бойцы ВС РФ и волонтеры помогли воссоединиться семье из Селидово

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" и волонтеры эвакуировали пожилую жительницу Селидово в ДНР и помогли воссоединиться семье, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Центр" оказали содействие волонтерам в поисках и эвакуации пожилой жительницы освобожденного Селидово. Бабушка Мария осталась одна в своей квартире после всеобщей эвакуации города, так как по состоянию здоровья не могла самостоятельно покинуть жилище. Родственники бабушки, находящиеся в России, неоднократно пытались организовать ее вывоз, но до полного освобождения города это было невозможно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что организованная военными эвакуация пожилой жительницы прошла успешно - Марию перевезли на территорию России, где она наконец воссоединилась со своей семьей.
Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Еще десять детей скоро воссоединятся с родителями, заявил Мединский
2 июня, 21:49
 
Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала