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Российские военные и волонтеры помогли воссоединиться семье из Селидово
Российские военные и волонтеры помогли воссоединиться семье из Селидово - РИА Новости, 09.06.2025
Российские военные и волонтеры помогли воссоединиться семье из Селидово
Военнослужащие группировки "Центр" и волонтеры эвакуировали пожилую жительницу Селидово в ДНР и помогли воссоединиться семье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:09:00+03:00
2025-06-09T05:09:00+03:00
2025-06-09T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" и волонтеры эвакуировали пожилую жительницу Селидово в ДНР и помогли воссоединиться семье, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Центр" оказали содействие волонтерам в поисках и эвакуации пожилой жительницы освобожденного Селидово. Бабушка Мария осталась одна в своей квартире после всеобщей эвакуации города, так как по состоянию здоровья не могла самостоятельно покинуть жилище. Родственники бабушки, находящиеся в России, неоднократно пытались организовать ее вывоз, но до полного освобождения города это было невозможно", - говорится в сообщении. Уточняется, что организованная военными эвакуация пожилой жительницы прошла успешно - Марию перевезли на территорию России, где она наконец воссоединилась со своей семьей. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
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селидово, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Россия
Российские военные и волонтеры помогли воссоединиться семье из Селидово
Минобороны: бойцы ВС РФ и волонтеры помогли воссоединиться семье из Селидово