https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021697006.html

Бойцы "Востока" уничтожили боевую бронемашину британского производства

Бойцы "Востока" уничтожили боевую бронемашину британского производства - РИА Новости, 09.06.2025

Бойцы "Востока" уничтожили боевую бронемашину британского производства

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили боевую бронированную машину Pinzgauer Vector английского производства на южнодонецком... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T05:07:00+03:00

2025-06-09T05:07:00+03:00

2025-06-09T08:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021707742_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76d779a8802f626bfd30176daf2bdf43.jpg

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили боевую бронированную машину Pinzgauer Vector английского производства на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны России. "На южнодонецком направлении операторами БПЛА группировки войск "Восток" был выявлен маршрут выдвижения техники для проведения ротации личного состава украинских подразделений. В момент прохождения бронемашины (Pinzgauer Vector) расчет БПЛА произвел сброс боеприпаса с высоты, что привело к возгоранию и полному ее уничтожению", - заявили в министерстве.

https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021696894.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение Pinzgauer Vector на южнодонецком направлении Российские военные группировки "Восток" уничтожили боевую бронированную машину Pinzgauer Vector английского производства на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны. 2025-06-09T05:07 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф)