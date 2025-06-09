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Бойцы "Востока" уничтожили боевую бронемашину британского производства - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 09.06.2025 (обновлено: 08:41 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021697006.html
Бойцы "Востока" уничтожили боевую бронемашину британского производства
Бойцы "Востока" уничтожили боевую бронемашину британского производства - РИА Новости, 09.06.2025
Бойцы "Востока" уничтожили боевую бронемашину британского производства
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили боевую бронированную машину Pinzgauer Vector английского производства на южнодонецком... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:07:00+03:00
2025-06-09T08:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили боевую бронированную машину Pinzgauer Vector английского производства на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны России. "На южнодонецком направлении операторами БПЛА группировки войск "Восток" был выявлен маршрут выдвижения техники для проведения ротации личного состава украинских подразделений. В момент прохождения бронемашины (Pinzgauer Vector) расчет БПЛА произвел сброс боеприпаса с высоты, что привело к возгоранию и полному ее уничтожению", - заявили в министерстве.
https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021696894.html
РИА Новости
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РИА Новости
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Уничтожение Pinzgauer Vector на южнодонецком направлении
Российские военные группировки "Восток" уничтожили боевую бронированную машину Pinzgauer Vector английского производства на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" уничтожили боевую бронемашину британского производства

Минобороны: Бойцы "Востока" уничтожили боевую бронемашину производства Британии

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили боевую бронированную машину Pinzgauer Vector английского производства на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении операторами БПЛА группировки войск "Восток" был выявлен маршрут выдвижения техники для проведения ротации личного состава украинских подразделений. В момент прохождения бронемашины (Pinzgauer Vector) расчет БПЛА произвел сброс боеприпаса с высоты, что привело к возгоранию и полному ее уничтожению", - заявили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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