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Бойцы "Востока" совершили налет на позиции ВСУ с помощью мотоциклов - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021696894.html
Бойцы "Востока" совершили налет на позиции ВСУ с помощью мотоциклов
Бойцы "Востока" совершили налет на позиции ВСУ с помощью мотоциклов - РИА Новости, 09.06.2025
Бойцы "Востока" совершили налет на позиции ВСУ с помощью мотоциклов
Штурмовики группировки войск "Восток" совершили налет на огневые точки ВСУ с помощью кроссовых мотоциклов, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:06:00+03:00
2025-06-09T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Восток" совершили налет на огневые точки ВСУ с помощью кроссовых мотоциклов, сообщили в Минобороны России. "Штурмовики 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" совершили дерзкий налет на огневые точки ВСУ, применив кроссовые мотоциклы. Операторами БПЛА были выявлены огневые точки в опорнике противника, после чего данные были переданы нашим бойцам, которые на мотоциклах стремительно залетели к огневым точкам и забросали их минами и гранатами", - заявили в министерстве. В МО уточнили, что благодаря оперативным и слаженным действиям военнослужащие зачистили блиндажи украинских боевиков, а российские штурмовые группы смогли закрепиться на опорнике противника.
https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021696757.html
РИА Новости
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" совершили налет на позиции ВСУ с помощью мотоциклов

Минобороны: штурмовики совершили налет на позиции ВСУ с помощью мотоциклов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Восток" совершили налет на огневые точки ВСУ с помощью кроссовых мотоциклов, сообщили в Минобороны России.
"Штурмовики 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" совершили дерзкий налет на огневые точки ВСУ, применив кроссовые мотоциклы. Операторами БПЛА были выявлены огневые точки в опорнике противника, после чего данные были переданы нашим бойцам, которые на мотоциклах стремительно залетели к огневым точкам и забросали их минами и гранатами", - заявили в министерстве.
В МО уточнили, что благодаря оперативным и слаженным действиям военнослужащие зачистили блиндажи украинских боевиков, а российские штурмовые группы смогли закрепиться на опорнике противника.
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Артиллеристы "Востока" поразили укрепления ВСУ на южнодонецком направлении
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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