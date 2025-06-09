https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021696894.html
Бойцы "Востока" совершили налет на позиции ВСУ с помощью мотоциклов
Бойцы "Востока" совершили налет на позиции ВСУ с помощью мотоциклов - РИА Новости, 09.06.2025
Бойцы "Востока" совершили налет на позиции ВСУ с помощью мотоциклов
Штурмовики группировки войск "Восток" совершили налет на огневые точки ВСУ с помощью кроссовых мотоциклов, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:06:00+03:00
2025-06-09T05:06:00+03:00
2025-06-09T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Восток" совершили налет на огневые точки ВСУ с помощью кроссовых мотоциклов, сообщили в Минобороны России. "Штурмовики 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" совершили дерзкий налет на огневые точки ВСУ, применив кроссовые мотоциклы. Операторами БПЛА были выявлены огневые точки в опорнике противника, после чего данные были переданы нашим бойцам, которые на мотоциклах стремительно залетели к огневым точкам и забросали их минами и гранатами", - заявили в министерстве. В МО уточнили, что благодаря оперативным и слаженным действиям военнослужащие зачистили блиндажи украинских боевиков, а российские штурмовые группы смогли закрепиться на опорнике противника.
https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021696757.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" совершили налет на позиции ВСУ с помощью мотоциклов
Минобороны: штурмовики совершили налет на позиции ВСУ с помощью мотоциклов