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СПЧ направил в международные организации данные о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
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15:55 09.06.2025 (обновлено: 15:59 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/spch-2021823130.html
СПЧ направил в международные организации данные о преступлениях ВСУ
СПЧ направил в международные организации данные о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
СПЧ направил в международные организации данные о преступлениях ВСУ
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в международные организации и диппредставительства материалы о казнях РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:55:00+03:00
2025-06-09T15:59:00+03:00
совет по правам человека при президенте рф (спч)
донецкая народная республика
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россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в международные организации и диппредставительства материалы о казнях ВСУ российских пленных, сообщили в СПЧ."СПЧ направил за рубеж материалы о казнях российских пленных. Совет рассылает за рубеж новую подборку материалов со свидетельствами преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирного населения и российских военнослужащих. Напомним, с весны 2022 года СПЧ регулярно направляет такие подборки в 2000 адресов – в международные организации, диппредставительства, политикам, журналистам и правозащитникам", - сообщили в Telegram-канале Совета.В подборку материалов в этот раз вошли доказательства преступлений, совершенных киевским режимом в ДНР, ЛНР и Брянской области за период с 1 января по 31 марта, а также свидетельства о казнях российских солдат, находившихся в плену."Пленные были захвачены в Авдеевке и доставлены в Новогродовку (ДНР), где были расстреляны в январе 2025 года", - добавили в СПЧ.
https://ria.ru/20250605/obse-2021164476.html
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совет по правам человека при президенте рф (спч), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
СПЧ направил в международные организации данные о преступлениях ВСУ

СПЧ направил в международные организации материалы о казнях ВСУ пленных РФ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в международные организации и диппредставительства материалы о казнях ВСУ российских пленных, сообщили в СПЧ.
"СПЧ направил за рубеж материалы о казнях российских пленных. Совет рассылает за рубеж новую подборку материалов со свидетельствами преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирного населения и российских военнослужащих. Напомним, с весны 2022 года СПЧ регулярно направляет такие подборки в 2000 адресов – в международные организации, диппредставительства, политикам, журналистам и правозащитникам", - сообщили в Telegram-канале Совета.
В подборку материалов в этот раз вошли доказательства преступлений, совершенных киевским режимом в ДНР, ЛНР и Брянской области за период с 1 января по 31 марта, а также свидетельства о казнях российских солдат, находившихся в плену.
"Пленные были захвачены в Авдеевке и доставлены в Новогродовку (ДНР), где были расстреляны в январе 2025 года", - добавили в СПЧ.
Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
ОБСЕ проигнорировала данные о преступлениях ВСУ, заявил Лукашевич
5 июня, 17:57
 
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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