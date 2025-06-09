https://ria.ru/20250609/spch-2021823130.html

СПЧ направил в международные организации данные о преступлениях ВСУ

СПЧ направил в международные организации данные о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025

СПЧ направил в международные организации данные о преступлениях ВСУ

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в международные организации и диппредставительства материалы о казнях РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:55:00+03:00

2025-06-09T15:55:00+03:00

2025-06-09T15:59:00+03:00

совет по правам человека при президенте рф (спч)

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в международные организации и диппредставительства материалы о казнях ВСУ российских пленных, сообщили в СПЧ."СПЧ направил за рубеж материалы о казнях российских пленных. Совет рассылает за рубеж новую подборку материалов со свидетельствами преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирного населения и российских военнослужащих. Напомним, с весны 2022 года СПЧ регулярно направляет такие подборки в 2000 адресов – в международные организации, диппредставительства, политикам, журналистам и правозащитникам", - сообщили в Telegram-канале Совета.В подборку материалов в этот раз вошли доказательства преступлений, совершенных киевским режимом в ДНР, ЛНР и Брянской области за период с 1 января по 31 марта, а также свидетельства о казнях российских солдат, находившихся в плену."Пленные были захвачены в Авдеевке и доставлены в Новогродовку (ДНР), где были расстреляны в январе 2025 года", - добавили в СПЧ.

https://ria.ru/20250605/obse-2021164476.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет по правам человека при президенте рф (спч), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины