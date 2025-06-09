https://ria.ru/20250609/sovet-2021699147.html

СМИ: "Британский совет" может закрыться в 60 странах

СМИ: "Британский совет" может закрыться в 60 странах - РИА Новости, 09.06.2025

СМИ: "Британский совет" может закрыться в 60 странах

"Британский совет"* (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) может закрыться в 60 странах из-за требования сократить расходы со... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T05:44:00+03:00

2025-06-09T05:44:00+03:00

2025-06-09T05:44:00+03:00

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151678/65/1516786597_0:138:2000:1263_1920x0_80_0_0_61431e76ff464cb9aa2f56a16467b462.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Британский совет"* (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) может закрыться в 60 странах из-за требования сократить расходы со стороны правительства, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. Генеральная прокуратура России 5 июня признала деятельность международной некоммерческой организации British Council* ("Британский совет"*) нежелательной на территории РФ. "Министры попросили "Британский совет"* сформировать планы расходов, которые (в случае реализации - ред.) вынудили бы его закрыться в 60 странах", - пишет издание. Газета отмечает, что совет попросили составить два плана на будущие расходы: при первом сценарии финансирование в наличном выражении останется тем же, при втором оно будет сокращаться на 2% ежегодно. Издание уточняет, что при втором сценарии "Британский совет"* будет вынужден прекратить работу в 60 странах.*Деятельность организации признана нежелательной на территории России

https://ria.ru/20250605/mid-2021187576.html

https://ria.ru/20250605/mid-2021187299.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия