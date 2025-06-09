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СМИ: "Британский совет" может закрыться в 60 странах - РИА Новости, 09.06.2025
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05:44 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/sovet-2021699147.html
СМИ: "Британский совет" может закрыться в 60 странах
СМИ: "Британский совет" может закрыться в 60 странах - РИА Новости, 09.06.2025
СМИ: "Британский совет" может закрыться в 60 странах
"Британский совет"* (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) может закрыться в 60 странах из-за требования сократить расходы со... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:44:00+03:00
2025-06-09T05:44:00+03:00
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Британский совет"* (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) может закрыться в 60 странах из-за требования сократить расходы со стороны правительства, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. Генеральная прокуратура России 5 июня признала деятельность международной некоммерческой организации British Council* ("Британский совет"*) нежелательной на территории РФ. "Министры попросили "Британский совет"* сформировать планы расходов, которые (в случае реализации - ред.) вынудили бы его закрыться в 60 странах", - пишет издание. Газета отмечает, что совет попросили составить два плана на будущие расходы: при первом сценарии финансирование в наличном выражении останется тем же, при втором оно будет сокращаться на 2% ежегодно. Издание уточняет, что при втором сценарии "Британский совет"* будет вынужден прекратить работу в 60 странах.*Деятельность организации признана нежелательной на территории России
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СМИ: "Британский совет" может закрыться в 60 странах

Guardian: "Британский совет" может закрыться в 60 странах из-за урезания бюджета

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВывеска у входа в офис "Британского Совета"
Вывеска у входа в офис Британского Совета - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вывеска у входа в офис "Британского Совета". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Британский совет"* (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) может закрыться в 60 странах из-за требования сократить расходы со стороны правительства, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
Генеральная прокуратура России 5 июня признала деятельность международной некоммерческой организации British Council* ("Британский совет"*) нежелательной на территории РФ.
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"Министры попросили "Британский совет"* сформировать планы расходов, которые (в случае реализации - ред.) вынудили бы его закрыться в 60 странах", - пишет издание.
Газета отмечает, что совет попросили составить два плана на будущие расходы: при первом сценарии финансирование в наличном выражении останется тем же, при втором оно будет сокращаться на 2% ежегодно. Издание уточняет, что при втором сценарии "Британский совет"* будет вынужден прекратить работу в 60 странах.
*Деятельность организации признана нежелательной на территории России
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