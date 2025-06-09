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Российские снайперы уничтожили группу ГУР в Запорожской области
Российские снайперы уничтожили группу ГУР в Запорожской области - РИА Новости, 09.06.2025
Российские снайперы уничтожили группу ГУР в Запорожской области
Подразделения 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожили группу главного управления разведки в районе населенного пункта Щербаки в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:18:00+03:00
2025-06-09T09:18:00+03:00
2025-06-09T10:38:00+03:00
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ТОКМАК, 9 июн - РИА Новости. Подразделения 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожили группу главного управления разведки в районе населенного пункта Щербаки в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир стрелковой роты снайперов 503-го мотострелкового полка с позывным "Амур". "Бывают у нас моменты - и ГУРовцы (главное управление разведки Украины - ред.) заходят. Но успешных операций на моем участке фронта у них пока еще не было. Благодаря нашей беспилотной летательной службе, благодаря нашим пехотинцам, разведчикам, снайперам, штурмовикам, всем мужчинам, которые находятся на первой линии, которые успешно выполняют боевые задачи", - отметил "Амур" . Он уточнил, что группа противника была обнаружена, силами подразделений ВС РФ она была отброшена, а после - уничтожена. "Было это в районе Щербаков, на запорожском направлении. Как раз в зоне ответственности моего полка. Зашла группа из четырех человек. Мы поняли что это был ГУР. Ну, в принципе, там не сложно было понять. Во-первых, это был радиоперехват. Мы уже понимали, кто направляется в нашу сторону. А во-вторых, были очень хорош экипированы, очень хорошо подготовлены. Но попытка была очень странная - они попытались одной группой зайти. Впрочем, они и дойти-то не успели. Их еще на подходе начали отрабатывать. Погоняли их там по полям. В итоге наша задача была успешно выполнена. Группа была уничтожена в полном составе", - добавил "Амур"
https://ria.ru/20250609/aviabaza-2021710512.html
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Уничтожение группы ГУР Украины в районе Щербаков в Запорожской области
Подразделения 19-й дивизии российской группировки "Днепр" уничтожили группу ГУР Украины в районе Щербаков в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал командир стрелковой роты снайперов 503-го мотострелкового полка с позывным "Амур".
"Бывают у нас моменты - и ГУРовцы заходят. Но успешных операций на моем участке фронта у них пока еще не было", - сообщил боец.
2025-06-09T09:18
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РИА Новости
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россия, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина
Российские снайперы уничтожили группу ГУР в Запорожской области
ВС России уничтожили группу ГУР в районе Щербаков в Запорожской области