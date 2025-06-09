https://ria.ru/20250609/snajpery-2021713644.html

Российские снайперы уничтожили группу ГУР в Запорожской области

Российские снайперы уничтожили группу ГУР в Запорожской области - РИА Новости, 09.06.2025

Российские снайперы уничтожили группу ГУР в Запорожской области

Подразделения 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожили группу главного управления разведки в районе населенного пункта Щербаки в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T09:18:00+03:00

2025-06-09T09:18:00+03:00

2025-06-09T10:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021730083_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65f4ae946f8266f54485c74300adf243.jpg

ТОКМАК, 9 июн - РИА Новости. Подразделения 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожили группу главного управления разведки в районе населенного пункта Щербаки в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир стрелковой роты снайперов 503-го мотострелкового полка с позывным "Амур". "Бывают у нас моменты - и ГУРовцы (главное управление разведки Украины - ред.) заходят. Но успешных операций на моем участке фронта у них пока еще не было. Благодаря нашей беспилотной летательной службе, благодаря нашим пехотинцам, разведчикам, снайперам, штурмовикам, всем мужчинам, которые находятся на первой линии, которые успешно выполняют боевые задачи", - отметил "Амур" . Он уточнил, что группа противника была обнаружена, силами подразделений ВС РФ она была отброшена, а после - уничтожена. "Было это в районе Щербаков, на запорожском направлении. Как раз в зоне ответственности моего полка. Зашла группа из четырех человек. Мы поняли что это был ГУР. Ну, в принципе, там не сложно было понять. Во-первых, это был радиоперехват. Мы уже понимали, кто направляется в нашу сторону. А во-вторых, были очень хорош экипированы, очень хорошо подготовлены. Но попытка была очень странная - они попытались одной группой зайти. Впрочем, они и дойти-то не успели. Их еще на подходе начали отрабатывать. Погоняли их там по полям. В итоге наша задача была успешно выполнена. Группа была уничтожена в полном составе", - добавил "Амур"

https://ria.ru/20250609/aviabaza-2021710512.html

https://ria.ru/20250608/zarya-2021619580.html

россия

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение группы ГУР Украины в районе Щербаков в Запорожской области Подразделения 19-й дивизии российской группировки "Днепр" уничтожили группу ГУР Украины в районе Щербаков в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал командир стрелковой роты снайперов 503-го мотострелкового полка с позывным "Амур". "Бывают у нас моменты - и ГУРовцы заходят. Но успешных операций на моем участке фронта у них пока еще не было", - сообщил боец. 2025-06-09T09:18 true PT2M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, украина