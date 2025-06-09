https://ria.ru/20250609/slovakija-2021824736.html

В Словакии уволили сотрудника Volkswagen, свесившего радужный флаг

В Словакии уволили сотрудника Volkswagen, свесившего радужный флаг - РИА Новости, 09.06.2025

В Словакии уволили сотрудника Volkswagen, свесившего радужный флаг

Сотрудник компании Volkswagen Slovakia был уволен после того, как снял висевший перед зданием завода радужный флаг, сообщил депутат Европейского парламента от... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:00:00+03:00

2025-06-09T16:00:00+03:00

2025-06-09T16:11:00+03:00

в мире

словакия

россия

volkswagen group

volkswagen touareg

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021826973_77:0:884:454_1920x0_80_0_0_66473881f0e51d9b5078198fe8fb5873.jpg

БРАТИСЛАВА, 9 июн - РИА Новости. Сотрудник компании Volkswagen Slovakia был уволен после того, как снял висевший перед зданием завода радужный флаг, сообщил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "Уважаемый генеральный директор компании Volkswagen Slovakia, мы обращаемся к вам в связи с чрезвычайно важным случаем, связанным с сотрудником вашей фирмы Петером Янеком, который несколько дней назад был уволен за то, что свесил с флагштока перед заводом радужный флаг. Господин Янек свой поступок пояснил, что поступил так из-за того, что был не согласен с вывешиванием радужного флага перед фирмой, в которой работает. По его словам, он не имеет ничего против гомосексуалистов, со многими он дружит, но не согласен с политической идеологией LGBTI* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), международно признанным символом которой является радужный флаг. В этом с ним мы полностью согласны", - написал Блага в открытом письме к руководству компании, которое кроме него подписал еще один евродепутат от Словакии Эрик Калиняк. По словам Благи, убеждения уволенного сотрудника вполне легитимны и находят большой отклик в словацком обществе. "В соответствии с нашей конституцией, никто, никакая компания не может принуждать людей к тому, чтобы они соглашались с какой-то идеологией… Когда господин Янек убирал политический и идеологический символ перед зданием завода Volkswagen, как гражданин Словакии он реализовывал свое конституционное право", - написал Блага. В письме отмечается, что речь идет не о трудовом, а о политическом споре, и уж тем более это дело нельзя рассматривать как обычное хулиганство со стороны сотрудника. Евродепутаты призвали руководство компании встретиться с ними для того, чтобы найти культурное и удовлетворяющее все стороны решение данной ситуации.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250524/politsija-2018874059.html

https://ria.ru/20250122/zaharova-1995001481.html

словакия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, россия, volkswagen group, volkswagen touareg