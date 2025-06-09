https://ria.ru/20250609/sk-2021841647.html

В Москве будут судить двоих экс-полицейских за легализацию мигрантов

В Москве будут судить двоих экс-полицейских за легализацию мигрантов - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве будут судить двоих экс-полицейских за легализацию мигрантов

Два экс-полицейских и их соучастники пойдут под суд в Москве по обвинению в незаконной легализации почти 2,5 тысяч мигрантов за 6 миллионов рублей, сообщила РИА РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:18:00+03:00

2025-06-09T17:18:00+03:00

2025-06-09T17:24:00+03:00

происшествия

россия

москва

юлия иванова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Два экс-полицейских и их соучастники пойдут под суд в Москве по обвинению в незаконной легализации почти 2,5 тысяч мигрантов за 6 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника МО МВД России "Коммунарский" города Москвы, бывшего инспектора ОВМ указанного отдела и иных лиц, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), пунктами "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - сказала Иванова.Следствие установило, что с февраля по июль 2022 года фигуранты организовали незаконное пребывание в России иностранцев и лиц без гражданства. В нарушение установленного законодательством порядка миграционного учета обвиняемые осуществили фиктивную постановку на миграционный учет 2425 иностранцев по месту пребывания от имени различных юридических лиц, которые фактически по заявленным адресам не располагались. За совершение указанных преступных деяний обвиняемые получили взятку на общую сумму свыше 6 миллионов рублей."В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом на имущество фигурантов наложен арест на общую сумму свыше 7,5 миллионов рублей", - уточнили в ведомстве.В ходе расследования уголовного дела были проведены обыски и выемки, осмотрена документация, допрошены свидетели и собраны иные доказательства причастности обвиняемых к совершению преступлений. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250606/zaderzhanie-2021347843.html

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происшествия, россия, москва, юлия иванова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)