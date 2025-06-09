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СК возбудил дело после ракетного удара по курскому культурному центру
СК возбудил дело после ракетного удара по курскому культурному центру - РИА Новости, 09.06.2025
СК возбудил дело после ракетного удара по курскому культурному центру
СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте после ракетного удара по зданию культурно-досугового центра в селе Пригородняя Слободка Курской области, в РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:52:00+03:00
2025-06-09T16:52:00+03:00
2025-06-09T16:52:00+03:00
происшествия
россия
курская область
рыльский район
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте после ракетного удара по зданию культурно-досугового центра в селе Пригородняя Слободка Курской области, в результате которого погиб один человек и пятеро пострадали, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, в понедельник украинские боевики, используя реактивную систему залпового огня, целенаправленно нанесли удар по культурно-досуговому центру имени Д. Гранина, расположенному в селе Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области. В результате погиб один из сотрудников центра, еще пять получили ранения. Само здание полностью разрушено. При осмотре места происшествия обнаружены фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня "М 142 HIMARS". По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза. "Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)... Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - сказала Петренко.
https://ria.ru/20250609/vozmezdie-2021778608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, курская область, рыльский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курская область, Рыльский район, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после ракетного удара по курскому культурному центру
СК возбудил дело о теракте после ракетного удара по курскому культурному центру