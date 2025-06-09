https://ria.ru/20250609/sk-2021837412.html

СК возбудил дело после ракетного удара по курскому культурному центру

СК возбудил дело после ракетного удара по курскому культурному центру - РИА Новости, 09.06.2025

СК возбудил дело после ракетного удара по курскому культурному центру

СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте после ракетного удара по зданию культурно-досугового центра в селе Пригородняя Слободка Курской области, в РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:52:00+03:00

2025-06-09T16:52:00+03:00

2025-06-09T16:52:00+03:00

происшествия

россия

курская область

рыльский район

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте после ракетного удара по зданию культурно-досугового центра в селе Пригородняя Слободка Курской области, в результате которого погиб один человек и пятеро пострадали, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, в понедельник украинские боевики, используя реактивную систему залпового огня, целенаправленно нанесли удар по культурно-досуговому центру имени Д. Гранина, расположенному в селе Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области. В результате погиб один из сотрудников центра, еще пять получили ранения. Само здание полностью разрушено. При осмотре места происшествия обнаружены фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня "М 142 HIMARS". По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза. "Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)... Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - сказала Петренко.

https://ria.ru/20250609/vozmezdie-2021778608.html

https://ria.ru/20250609/spch-2021823130.html

россия

курская область

рыльский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, курская область, рыльский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)