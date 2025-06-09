https://ria.ru/20250609/siriya-2021706313.html

СМИ: Сирия вернет себе полный доступ к системе SWIFT через несколько недель

СМИ: Сирия вернет себе полный доступ к системе SWIFT через несколько недель - РИА Новости, 09.06.2025

СМИ: Сирия вернет себе полный доступ к системе SWIFT через несколько недель

Сирия вернет себе полный доступ к международной банковской системе SWIFT через несколько недель, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу ЦБ Сирии... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T07:55:00+03:00

2025-06-09T07:55:00+03:00

2025-06-09T07:55:00+03:00

технологии

сирия

swift

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сирия вернет себе полный доступ к международной банковской системе SWIFT через несколько недель, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу ЦБ Сирии Абдулкадера Хусриэ. "Сирия будет полностью переподключена к международной платежной системе SWIFT "через считанные недели", - пишет газета.

https://ria.ru/20250608/sirija-2021679233.html

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2025

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технологии, сирия, swift