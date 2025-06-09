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СМИ: Сирия вернет себе полный доступ к системе SWIFT через несколько недель - РИА Новости, 09.06.2025
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07:55 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/siriya-2021706313.html
СМИ: Сирия вернет себе полный доступ к системе SWIFT через несколько недель
СМИ: Сирия вернет себе полный доступ к системе SWIFT через несколько недель - РИА Новости, 09.06.2025
СМИ: Сирия вернет себе полный доступ к системе SWIFT через несколько недель
Сирия вернет себе полный доступ к международной банковской системе SWIFT через несколько недель, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу ЦБ Сирии... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T07:55:00+03:00
2025-06-09T07:55:00+03:00
технологии
сирия
swift
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сирия вернет себе полный доступ к международной банковской системе SWIFT через несколько недель, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу ЦБ Сирии Абдулкадера Хусриэ. "Сирия будет полностью переподключена к международной платежной системе SWIFT "через считанные недели", - пишет газета.
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РИА Новости
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5
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технологии, сирия, swift
Технологии, Сирия, SWIFT
СМИ: Сирия вернет себе полный доступ к системе SWIFT через несколько недель

FT: Сирия вернет себе полный доступ к системе SWIFT через несколько недель

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг Сирии
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сирия вернет себе полный доступ к международной банковской системе SWIFT через несколько недель, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу ЦБ Сирии Абдулкадера Хусриэ.
"Сирия будет полностью переподключена к международной платежной системе SWIFT "через считанные недели", - пишет газета.
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В Сирию после отставки Асада вернулись более 400 тысяч беженцев
Вчера, 22:47
 
ТехнологииСирияSWIFT
 
 
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