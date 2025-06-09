https://ria.ru/20250609/siberik-2021797975.html

"Натура Сиберика" хочет зарегистрировать товарный знак "Лабубу"

"Натура Сиберика" хочет зарегистрировать товарный знак "Лабубу" - РИА Новости, 09.06.2025

"Натура Сиберика" хочет зарегистрировать товарный знак "Лабубу"

Косметическая компания "Натура Сиберика" хочет зарегистрировать товарный знак "Лабубу", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Роспатента. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:40:00+03:00

2025-06-09T14:40:00+03:00

2025-06-09T14:40:00+03:00

экономика

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021797528_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_98a2055682809be813798dcc82759a75.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Косметическая компания "Натура Сиберика" хочет зарегистрировать товарный знак "Лабубу", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Роспатента. Заявки на русском и английском языках поступили в ведомство 6 июня. В качестве заявителя указана косметическая компания "Натура Сиберика". Согласно документам, под названием "Лабубу" и "Labubu" компания хочет производить и продавать в России уходовую и декоративную косметику, ароматизаторы воздуха, эфирные масла и другие товары. Лабубу представляет из себя маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции. "Без разрешения китайского ритейлера Pop Mart, являющегося эксклюзивным дистрибьютором данной линейки игрушек, шансы на регистрацию товарного знака "Натуры Сиберики" следует оценивать как низкие, так как будут очевидные основания для отказа в связи с введением в заблуждение относительно производителя", - рассказала РИА Новости гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. Эксперт добавила, что, возможно, компании удалось заручиться согласием Pop Mart. "Как другой вариант, возможно, компания планирует отстаивать свою позицию в связи с неоднородностью целевых товаров, однако вероятность успешной регистрации в таком случае будет невысока", - заключила Акиншина.

https://ria.ru/20250530/labubu-2020038363.html

https://ria.ru/20250606/glava-2021343154.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)