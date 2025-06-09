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"Натура Сиберика" хочет зарегистрировать товарный знак "Лабубу" - РИА Новости, 09.06.2025
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14:40 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/siberik-2021797975.html
"Натура Сиберика" хочет зарегистрировать товарный знак "Лабубу"
"Натура Сиберика" хочет зарегистрировать товарный знак "Лабубу" - РИА Новости, 09.06.2025
"Натура Сиберика" хочет зарегистрировать товарный знак "Лабубу"
Косметическая компания "Натура Сиберика" хочет зарегистрировать товарный знак "Лабубу", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Роспатента. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:40:00+03:00
2025-06-09T14:40:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Косметическая компания "Натура Сиберика" хочет зарегистрировать товарный знак "Лабубу", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Роспатента. Заявки на русском и английском языках поступили в ведомство 6 июня. В качестве заявителя указана косметическая компания "Натура Сиберика". Согласно документам, под названием "Лабубу" и "Labubu" компания хочет производить и продавать в России уходовую и декоративную косметику, ароматизаторы воздуха, эфирные масла и другие товары. Лабубу представляет из себя маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции. "Без разрешения китайского ритейлера Pop Mart, являющегося эксклюзивным дистрибьютором данной линейки игрушек, шансы на регистрацию товарного знака "Натуры Сиберики" следует оценивать как низкие, так как будут очевидные основания для отказа в связи с введением в заблуждение относительно производителя", - рассказала РИА Новости гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. Эксперт добавила, что, возможно, компании удалось заручиться согласием Pop Mart. "Как другой вариант, возможно, компания планирует отстаивать свою позицию в связи с неоднородностью целевых товаров, однако вероятность успешной регистрации в таком случае будет невысока", - заключила Акиншина.
https://ria.ru/20250530/labubu-2020038363.html
https://ria.ru/20250606/glava-2021343154.html
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экономика, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
"Натура Сиберика" хочет зарегистрировать товарный знак "Лабубу"

"Натура Сиберика" подала заявление на регистрацию товарного знака "Лабубу"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВывеска компании Natura Siberica в Москве
Вывеска компании Natura Siberica в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вывеска компании Natura Siberica в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Косметическая компания "Натура Сиберика" хочет зарегистрировать товарный знак "Лабубу", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Роспатента.
Заявки на русском и английском языках поступили в ведомство 6 июня. В качестве заявителя указана косметическая компания "Натура Сиберика".
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, заявили в Госдуме
30 мая, 17:55
Согласно документам, под названием "Лабубу" и "Labubu" компания хочет производить и продавать в России уходовую и декоративную косметику, ароматизаторы воздуха, эфирные масла и другие товары.
Лабубу представляет из себя маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции.
"Без разрешения китайского ритейлера Pop Mart, являющегося эксклюзивным дистрибьютором данной линейки игрушек, шансы на регистрацию товарного знака "Натуры Сиберики" следует оценивать как низкие, так как будут очевидные основания для отказа в связи с введением в заблуждение относительно производителя", - рассказала РИА Новости гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
Эксперт добавила, что, возможно, компании удалось заручиться согласием Pop Mart. "Как другой вариант, возможно, компания планирует отстаивать свою позицию в связи с неоднородностью целевых товаров, однако вероятность успешной регистрации в таком случае будет невысока", - заключила Акиншина.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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