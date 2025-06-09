https://ria.ru/20250609/shtraf-2021704437.html

Экс-жене Бондарчука грозят новые штрафы за неуплату в срок старых

Экс-жене Бондарчука грозят новые штрафы за неуплату в срок старых - РИА Новости, 09.06.2025

Экс-жене Бондарчука грозят новые штрафы за неуплату в срок старых

Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят штрафы в двукратном размере за неуплату в срок других штрафов, сообщили РИА Новости в московском РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T07:22:00+03:00

2025-06-09T07:22:00+03:00

2025-06-09T07:22:00+03:00

шоубиз

россия

федор бондарчук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят штрафы в двукратном размере за неуплату в срок других штрафов, сообщили РИА Новости в московском суде. "Зарегистрированы дела об административном правонарушении", - сказали в инстанции. Согласно судебной картотеке, в отношении Рудской поступили три административных дела по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. Судебные заседания назначены на 24 июня и 3 июля. За какое нарушение ранее Рудской назначали штрафы - не сообщается.

https://ria.ru/20250525/litvinova-2018930121.html

https://ria.ru/20250608/dolg-2021588543.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федор бондарчук