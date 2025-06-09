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Экс-жене Бондарчука грозят новые штрафы за неуплату в срок старых
Экс-жене Бондарчука грозят новые штрафы за неуплату в срок старых - РИА Новости, 09.06.2025
Экс-жене Бондарчука грозят новые штрафы за неуплату в срок старых
Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят штрафы в двукратном размере за неуплату в срок других штрафов, сообщили РИА Новости в московском РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T07:22:00+03:00
2025-06-09T07:22:00+03:00
2025-06-09T07:22:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят штрафы в двукратном размере за неуплату в срок других штрафов, сообщили РИА Новости в московском суде. "Зарегистрированы дела об административном правонарушении", - сказали в инстанции. Согласно судебной картотеке, в отношении Рудской поступили три административных дела по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. Судебные заседания назначены на 24 июня и 3 июля. За какое нарушение ранее Рудской назначали штрафы - не сообщается.
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россия, федор бондарчук
Шоубиз, Россия, Федор Бондарчук
Экс-жене Бондарчука грозят новые штрафы за неуплату в срок старых
Экс-жене Бондарчука грозят новые двукратные штрафы за неуплату в срок старых