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Для ряда пользователей нацсервиса не будут ограничивать анонимность - РИА Новости, 09.06.2025
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12:26 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/servis-2021758611.html
Для ряда пользователей нацсервиса не будут ограничивать анонимность
Для ряда пользователей нацсервиса не будут ограничивать анонимность - РИА Новости, 09.06.2025
Для ряда пользователей нацсервиса не будут ограничивать анонимность
Для добропорядочных пользователей национального многофункционального сервиса не будут ограничивать "умеренную анонимность", заявил глава комитета ГД по... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:26:00+03:00
2025-06-09T12:26:00+03:00
общество
технологии
сергей боярский
госдума рф
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Для добропорядочных пользователей национального многофункционального сервиса не будут ограничивать "умеренную анонимность", заявил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Это не является обязательным условием (подключение аккаунта в национальном сервисе к ЕСИА - ред.). Мы не можем ограничивать добропорядочных граждан и обязывать каждого пользователя подключаться к ЕСИА. Но в мессенджере должна появиться функция, которая позволит людям общаться в нём только с теми, кто прошёл верификацию. Таким образом мы сможем поставить ещё один заслон злоумышленникам", - сказал он журналистам. Депутат при этом добавил, что те пользователи, которые захотят не только общаться, но и получать государственные услуги, должны будут привязать свой аккаунт к Единой системе идентификации и аутентификации.
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общество, технологии, сергей боярский, госдума рф
Общество, Технологии, Сергей Боярский, Госдума РФ
Для ряда пользователей нацсервиса не будут ограничивать анонимность

Боярский: для некоторых пользователей нацсервиса не ограничат анонимность

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Для добропорядочных пользователей национального многофункционального сервиса не будут ограничивать "умеренную анонимность", заявил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
"Это не является обязательным условием (подключение аккаунта в национальном сервисе к ЕСИА - ред.). Мы не можем ограничивать добропорядочных граждан и обязывать каждого пользователя подключаться к ЕСИА. Но в мессенджере должна появиться функция, которая позволит людям общаться в нём только с теми, кто прошёл верификацию. Таким образом мы сможем поставить ещё один заслон злоумышленникам", - сказал он журналистам.
Депутат при этом добавил, что те пользователи, которые захотят не только общаться, но и получать государственные услуги, должны будут привязать свой аккаунт к Единой системе идентификации и аутентификации.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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