https://ria.ru/20250609/servis-2021758611.html

Для ряда пользователей нацсервиса не будут ограничивать анонимность

Для ряда пользователей нацсервиса не будут ограничивать анонимность - РИА Новости, 09.06.2025

Для ряда пользователей нацсервиса не будут ограничивать анонимность

Для добропорядочных пользователей национального многофункционального сервиса не будут ограничивать "умеренную анонимность", заявил глава комитета ГД по... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:26:00+03:00

2025-06-09T12:26:00+03:00

2025-06-09T12:26:00+03:00

общество

технологии

сергей боярский

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564064015_0:145:3016:1842_1920x0_80_0_0_da5d8288a8a47476ed8050cac9585da2.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Для добропорядочных пользователей национального многофункционального сервиса не будут ограничивать "умеренную анонимность", заявил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Это не является обязательным условием (подключение аккаунта в национальном сервисе к ЕСИА - ред.). Мы не можем ограничивать добропорядочных граждан и обязывать каждого пользователя подключаться к ЕСИА. Но в мессенджере должна появиться функция, которая позволит людям общаться в нём только с теми, кто прошёл верификацию. Таким образом мы сможем поставить ещё один заслон злоумышленникам", - сказал он журналистам. Депутат при этом добавил, что те пользователи, которые захотят не только общаться, но и получать государственные услуги, должны будут привязать свой аккаунт к Единой системе идентификации и аутентификации.

https://ria.ru/20250530/gosduma-2019979410.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, сергей боярский, госдума рф