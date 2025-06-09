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Проект о нацсервисе могут принять уже на этой неделе, заявили в Госдуме
Проект о нацсервисе могут принять уже на этой неделе, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.06.2025
Проект о нацсервисе могут принять уже на этой неделе, заявили в Госдуме
Текст законопроекта о создании национального многофункционального сервиса готов к процедуре третьего чтения и может быть рассмотрен в среду, сообщил глава... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:03:00+03:00
2025-06-09T11:03:00+03:00
2025-06-09T11:03:00+03:00
сергей боярский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Текст законопроекта о создании национального многофункционального сервиса готов к процедуре третьего чтения и может быть рассмотрен в среду, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "В принципе, текст законопроекта готов к процедуре третьего чтения, если завтра коллеги поддержат, то мы готовы послезавтра его рассмотреть", - сказал он журналистам на вопрос о том, когда законопроект может быть рассмотрен в третьем чтении.
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сергей боярский, госдума рф, россия, общество
Сергей Боярский, Госдума РФ, Россия, Общество
Проект о нацсервисе могут принять уже на этой неделе, заявили в Госдуме
Боярский: законопроект о нацсервисе может быть рассмотрен в Госдуме в среду