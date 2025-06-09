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Проект о нацсервисе могут принять уже на этой неделе, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.06.2025
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11:03 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/servis-2021735201.html
Проект о нацсервисе могут принять уже на этой неделе, заявили в Госдуме
Проект о нацсервисе могут принять уже на этой неделе, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.06.2025
Проект о нацсервисе могут принять уже на этой неделе, заявили в Госдуме
Текст законопроекта о создании национального многофункционального сервиса готов к процедуре третьего чтения и может быть рассмотрен в среду, сообщил глава... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:03:00+03:00
2025-06-09T11:03:00+03:00
сергей боярский
госдума рф
россия
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Текст законопроекта о создании национального многофункционального сервиса готов к процедуре третьего чтения и может быть рассмотрен в среду, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "В принципе, текст законопроекта готов к процедуре третьего чтения, если завтра коллеги поддержат, то мы готовы послезавтра его рассмотреть", - сказал он журналистам на вопрос о том, когда законопроект может быть рассмотрен в третьем чтении.
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сергей боярский, госдума рф, россия, общество
Сергей Боярский, Госдума РФ, Россия, Общество
Проект о нацсервисе могут принять уже на этой неделе, заявили в Госдуме

Боярский: законопроект о нацсервисе может быть рассмотрен в Госдуме в среду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Текст законопроекта о создании национального многофункционального сервиса готов к процедуре третьего чтения и может быть рассмотрен в среду, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
"В принципе, текст законопроекта готов к процедуре третьего чтения, если завтра коллеги поддержат, то мы готовы послезавтра его рассмотреть", - сказал он журналистам на вопрос о том, когда законопроект может быть рассмотрен в третьем чтении.
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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30 мая, 14:49
 
Сергей БоярскийГосдума РФРоссияОбщество
 
 
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