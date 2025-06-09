https://ria.ru/20250609/servis-2021735201.html

Проект о нацсервисе могут принять уже на этой неделе, заявили в Госдуме

Проект о нацсервисе могут принять уже на этой неделе, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.06.2025

Проект о нацсервисе могут принять уже на этой неделе, заявили в Госдуме

Текст законопроекта о создании национального многофункционального сервиса готов к процедуре третьего чтения и может быть рассмотрен в среду, сообщил глава... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:03:00+03:00

2025-06-09T11:03:00+03:00

2025-06-09T11:03:00+03:00

сергей боярский

госдума рф

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общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Текст законопроекта о создании национального многофункционального сервиса готов к процедуре третьего чтения и может быть рассмотрен в среду, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "В принципе, текст законопроекта готов к процедуре третьего чтения, если завтра коллеги поддержат, то мы готовы послезавтра его рассмотреть", - сказал он журналистам на вопрос о том, когда законопроект может быть рассмотрен в третьем чтении.

https://ria.ru/20250530/servis-2019981520.html

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сергей боярский, госдума рф, россия, общество